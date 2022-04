Zobacz galerię

3200 ha gruntów rolnych oraz stado liczące 3600 krów mlecznych. Jak Włosi zarządzają hodowlą, gospodarstwem i co ciekawego u nich podpatrzyliśmy?

Maccarese Farm gospodaruje na powierzchni 3200 ha w miejscowości oddalonej 20 km od Rzymu.

Główną gałąź produkcji stanowi produkcja mleka.

Gospodarstwo hoduje 3600 krów mlecznych, z czego część zapładniana jest za pomocą metody in-vitro.

Farma wyposażona jest także w potężną biogazownię.

Dzięki ekskluzywnemu zaproszeniu największej włoskiej organizacji rolniczej Coldiretti mieliśmy ostatnio okazję odbyć wizytę na największej farmie mlecznej we Włoszech.

Maccarese Farm produkuje mleko z dużym rozmachem i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania stadem. Jak wygląda produkcja surowca od zaplecza i co zrobiło na nas największe wrażenie?

Do produkcji mlecznej włosi wykorzystują rasę holsztyńsko-fryzyjską, fot. HJ

Maccarese Farm - największa farma mleczna we Włoszech

Początki Maccarese Farm sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Gospodarstwo położone jest 20 km od Rzymu i jest doskonale skomunikowane z resztą kraju dzięki licznym autostradom oraz portowi lotniczemu. Gospodaruje na powierzchni 3200 ha, z czego 2400 ha to grunty orne, na których uprawiane są zboża, rośliny wysokobiałkowe, pasze oraz warzywa. W ostatnim czasie posadzono również 120 ha gaju migdałowego. Niemal cała powierzchnia produkcji, w związku z suszą i zmianami klimatu, wymaga nawadniania. Wiodącą gałęzią produkcji jest jednak produkcja mleka - Maccarese Farm posiada stado krów liczące 3600 sztuk, które codziennie produkuje 57 tys. l mleka wysokiej jakości, co stanowi ok. 15 proc. dziennego zapotrzebowania mieszkańców Rzymu. Farma zatrudnia 86 pracowników, z czego 42 pracuje przy bydle mlecznym w systemie zmianowym. Pozostali piastują stanowiska w administracji oraz przy produkcji roślinnej. Właścicielem gospodarstwa jest prywatne konsorcjum z Mediolanu.

Krowy zapładniane przy pomocy in-vitro

Ośrodek hodowlany zajmuje powierzchnię 17 hektarów i wykorzystuje najnowocześniejsze oprogramowanie do monitorowania jakości mleka, wydajności dojenia, rozrodu i analitycznej kontroli spożycia pasz, a także dobrostanu zwierząt. Poza produkcją mleka, opasa się również byki, które po osiągnięciu odpowiedniej masy idą na rzeź.

Paszowóz wykorzystywany do karmienia krów wyposażony w specjalny podbierak do nabrania kiszonki z pryzmy, fot. HJ

To, co robi największe wrażenie to kontrola produkcji na każdym kroku, w szczególności genetycznym, bowiem każde zwierzę zostało sprofilowane pod kątem potencjału hodowlanego i produkcyjnego. Tu raczej nie ma przypadku, jeśli chodzi i dobór zwierząt do rozrodu. ,,Raczej", ponieważ część z nich kryta jest w sposób naturalny, część inseminowana oraz zapładniana za pomocą metody in-vitro, gdzie bezpośrednio do macicy wprowadzany jest przebadany zarodek.

Krowa w Maccarese Farm przechodzi średnio trzy laktacje, fot. HJ

Zwierzęta karmione są głównie sianokiszonką magazynowaną w pryzmach. Krowy ukierunkowane na produkcję mleka są rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, natomiast do produkcji mięsa zdecydowano się na rasę belgijską biało-błękitną.

Krowy karmione są kiszonką z kukurydzy oraz sianokiszonką, która składowana jest w pryzmach, fot. HJ

Biogazownia dla samowystarczalności energetycznej

W 2010 roku zarządcy zdecydowali o budowie dwóch silosów przeznaczonych na biogazownie, z kolei w latach następnych wybudowano kolejne trzy. Jako wsadu używa się nieczystości powstałych w procesie produkcji zwierzęcej oraz kiszonki z kukurydzy. Powstała energia odprowadzana jest do sieci elektrycznej, gdyż jak mówi pracowniczka gospodarstwa, jest to o wiele bardziej opłacalne, a prawo włoskie premiuje tego typu rozwiązania. W ramach ciekawostki uważam, że warto wspomnieć, iż w gospodarstwie w ogóle nie czuć odorów towarzyszących produkcji zwierzęcej i biogazowni.

Gospodarstwo wyposażone jest w sumie w reaktorów, fot. HJ

W minionym roku na dachu jednego z budynków gospodarczych postawiono instalację fotowoltaiczną o mocy 300 KW, która zaspokaja zapotrzebowanie gospodarstwa w energię elektryczną.