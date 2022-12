Magnez, nazywany również pierwiastkiem życia, jest podstawowym kationem wewnątrzkomórkowym, który jest niezbędnym czynnikiem w reakcjach enzymatycznych praktycznie dla każdego głównego szlaku metabolicznego.

Magnez (Mg) pozakomórkowy jest niezbędny do prawidłowego przepływu impulsów nerwowych, funkcji mięśni i tworzenia minerałów kostnych. Stężenie magnezu w osoczu krów wynosi zwykle od 0,75 do 1,0 mmol/l lub 1,8 do 2,4 mg/dl. U krowy o wadze 500 kg we krwi znajduje się ok. 0,7 g magnezu, 2,5 g magnezu we wszystkich płynach pozakomórkowych, 70 g magnezu w komórkach i 170 g magnezu w kościach. Kościec nie jest znaczącym źródłem magnezu, który można wykorzystać w okresach deficytu, ponieważ jego resorpcja kości zachodzi w odpowiedzi na zmiany homeostazy wapnia, a nie jest zależna od stężenia magnezu we krwi. Utrzymanie prawidłowego stężenia magnezu w osoczu jest prawie całkowicie zależne od wchłaniania magnezu z dawki pokarmowej. Magnez jest wchłaniany przede wszystkim z jelita cienkiego młodych cieląt. W miarę rozwoju przedżołądków, tj. żwacza i czepca, stają się one głównym, a bardzo prawdopodobne, że jedynym miejscem wchłaniania magnezu. U dorosłych przeżuwaczy jelito cienkie jest miejscem sekrecji magnezu. Absorpcja magnezu ze żwacza zależy od stężenia magnezu w roztworze płynu żwaczowego (ważne zarówno dla aktywnego, jak i biernego transportu magnezu przez ścianę żwacza) oraz od integralności mechanizmów transportu magnezu. System transportu magnezu jest procesem aktywnego transportu związanego z sodem, co ma kluczowe znaczenie, jeśli stężenie magnezu w diecie jest niskie.

Zawartość magnezu w diecie

Karmienie paszami o niskiej zawartości magnezu i niedostateczne uzupełnianie diety w magnez powoduje niskie stężenie rozpuszczalnego magnezu w żwaczu. Chłodna pogoda, powszechna wiosną i jesienią, kiedy pastwiska szybko się rozrastają, zmniejsza pobieranie magnezu przez tkankę roślinną, podobnie jak nawożenie pastwisk potasem. Rośliny strączkowe na ogół zawierają więcej magnezu niż trawy. Niski wskaźnik pobrania suchej masy paszy, szczególnie związany z dawkami pokarmowymi o wysokiej zawartości wilgoci, może również prowadzić do niedoboru magnezu w płynie żwaczowym (...).