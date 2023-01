Potas jest trzecim najczęściej występującym pierwiastkiem mineralnym w organizmie. Musi być dostarczany codziennie w pożywieniu, ponieważ w organizmie jest go niewiele, a zapotrzebowanie zwierzęcia na potas jest największe ze wszystkich kationów.

Potas wchłonięty w nadmiarze jest wydalany głównie z moczem. Stosowanie na gruntach ornych obornika lub nawozów bogatych w potas może skutkować nadmiarem potasu w środowisku i bardzo wysoką zawartością potasu w paszach. Może to powodować problemy z metabolizmem wapnia i magnezu, szczególnie u krów mlecznych w okresie okołoporodowym, jak również powodować obrzęk wymion.

Rola potasu w żywieniu bydła

Potas bierze udział w regulacji ciśnienia osmotycznego i kwasowo-zasadowego, bilansie wodnym, przekazywaniu impulsów nerwowych, skurczu mięśni, transporcie tlenu i dwutlenku węgla; w fosforylacji kreatyny, aktywności kinazy pirogronianowej, jako aktywator lub kofaktor w wielu reakcjach enzymatycznych. Jego obecność jest niezbędna w przyswajaniu aminokwasów i syntezie białek, metabolizmie węglowodanów oraz w utrzymaniu prawidłowej funkcji serca i nerek. Ponadto potas jest głównym elektrolitem wewnątrzkomórkowym o stężeniu w zakresie od 150 do 155 meq/l. W przeciwieństwie do sodu i chlorków pozakomórkowe stężenia potasu są bardzo niskie (około 5 meq/l). Ślina zwykle zawiera 10 meq/l, podczas gdy stężenia w płynie żwacza wahają się od 40 do 100 meq/l. Osocze krwi zawiera od 5 do 10 meq potasu na litr. Jednak zdecydowana większość potasu we krwi znajduje się w krwinkach czerwonych. Potas występuje obficie w tkankach miękkich ciała. Zawartość potasu u bydła o masie ciała od 75 do 500 kg oszacowana metodą regresji wahała się odpowiednio między 2,37 a 2,01 g/kg. Stężenie potasu w mleku jest wyższe niż w jakiegokolwiek innego składnika mineralnego (około 38 meq/l) (...).