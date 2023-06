Polski sektor mleczarski od kilku miesięcy boryka się z poważnymi kłopotami związanymi z utrzymaniem płynności finansowej i konkurencyjnością cenową.

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, bardzo wysokie koszty produkcji i wysokie ceny mleka wpłacone w 2022 roku znacząco wpłynęły na obecną sytuacje na rynku mleka. Niestety przez ostatnie miesiące obserwuje się także niskie ceny na światowych rynkach, co bez wątpienia przyczyniło się do obecnej sytuacji w sektorze mleczarskim.

Wysokie koszty produkcji

- Obserwujemy znaczący wzrost kosztów produkcji na każdym jej etapie. Przy wysokich cenach za gaz i energię zawartych w ubiegłym roku, niestety nie mamy dość dużych powodów do optymizmu. I choć na światowych rynkach w ostatnim tygodniu widzieliśmy lekkie odbicie np. sera Cheddar, to jest to tylko promyk nadziei w naszej trudnej sytuacji – zaznacza Maliszewska.

Analitycy rynku mleka oceniają, że jeszcze spodziewać się należy korekt cen mleka w skupie, albo szukać możliwości konsolidacji z silniejszym podmiotem. Takie warianty też są stosowane, jednakże jest to bardzo trudne rozwiązanie.