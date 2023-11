- Choć sytuacja na światowym rynku mleka nie napawa optymizmem coraz częściej słychać, że polskie zakłady i spółdzielnie mleczarskie decydują się na stopniową zwyżkę cen za mleko płacone dla rolników. I choć statystycznie ten wzrost jest bardzo niewielki, bo na poziomie ok. 1 proc., to jest to prognostyk na powolne zmiany na plus. Tendencję wzrostową można też zaobserwować na rynku mleka przerzutowego, za pełne mleko można otrzymać ponad 2 zł za litr – informuje Agnieszka Maliszewska.