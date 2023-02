Maliszewska o kryzysie na rynku mleka: Obniżki cen w skupie są nieuniknione

Maliszewska: Wiele zakładów odnotowuje straty. Zaczął się potężny kryzys, o którym mówiło się od kilku miesięcy, fot. A. Troska

Jeśli zakład/spółdzielnia ma przerwać ten kryzys musi obniżyć ceny, zaznacza Agnieszka Maliszewska. Zaczął się potężny kryzys, o którym mówiło się od kilku miesięcy, jak dodaje zaznaczając, że dziś to już fakt, a dochodzi jeszcze nieustanna presja ze strony sieci handlowych. Są one jedynym beneficjentem kryzysu, jak podkreśla Maliszewska jednocześnie apelując do UOKiK o „podjęcie działań sprawdzających, czy czasami nie jest tu nadużywana przewaga kontraktowa”.

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, opublikowała na jednym z portali społecznościowych podsumowanie pierwszego miesiąca bieżącego roku. Obniżki cen w skupie są nieuniknione „Zauważalny już pod koniec 2022 r. trend spadkowy w obszarze cen płaconych rolnikom nadal się utrzymuje. Tylko nieliczni zdecydowali się na utrzymanie stawek, choć wiadomo, że obniżki cen w skupie są nieuniknione. Jeśli zakład/spółdzielnia ma przerwać ten kryzys musi obniżyć ceny” – zaznacza Maliszewska. Eksport staje się coraz mniej opłacalny Przypomina również, że przedsiębiorstwa obserwują wzrastające niemal codziennie koszty produkcji. „Rosną ceny energii (czekamy na decyzję rządu w zakresie stabilizacji cen), ceny paliwa, koszty pracy, ceny opakowań. Eksport staje się coraz mniej opłacalny, ponieważ w podobnej sytuacji są dziś inne kraje. Do tego ogromna inflacja, która czyni ten czas jeszcze trudniejszym” – wylicza Maliszewska. Czytaj więcej Kowalczyk: Przy tak dużych tąpnięciach cenowych powinna być dostępna interwencja rynkowa Zaczął się potężny kryzys. Jedynym beneficjentem kryzysu są sieci handlowe! „Wiele zakładów odnotowuje straty. Zaczął się potężny kryzys, o którym mówiło się od kilku miesięcy. Dziś to już fakt, a dochodzi jeszcze nieustanna presja ze strony sieci handlowych, które wręcz w szalony sposób naciskają na dostawców, by obniżyli ceny swoich produktów. Czy my jako konsumenci widzimy te obniżki w sklepach? Nie!” – stwierdza Maliszewska. Zaznaczyła ona, że w czasie, kiedy koszty produkcji w zakładach i spółdzielniach mleczarskich wzrosły o 60-70 proc., branża tylko w 20 proc. przeniosła te koszty na konsumentów. „A ile płacimy w sklepach? Codziennie więcej. Co to znaczy? Jedynym beneficjentem kryzysu są sieci handlowe! Zaczynam się zastanawiać, czy nie jest to próba świadomego niszczenia polskiego mleczarstwa” – zaznacza Maliszewska. Nadużywanie przewagi kontraktowej? „Apeluję do UOKiK o podjęcie działań sprawdzających, czy czasami nie jest tu nadużywana przewaga kontraktowa. Mam nadzieję, że prezes Tomasz Chróstny zechce zagłębić się w temat. Rolnicy i spółdzielnie w tym czasie stanowią jedność i razem chcą przerwać ten kryzys. A jak chcą to wykorzystać sieci? Opowiedz jest oczywista. Spółdzielczość jest naszą mocną stroną. Nie zapominajcie o tym” – podkreśla. Mleko może popłynąć przed sklepami Na koniec Maliszewska dodała apel do przedstawicieli sieci handlowych, w którym zaznaczyła, że powinni pamiętać o możliwych konsekwencjach swoich działań. „I mały apel - handlowcy z sieci, którzy tak chętnie wykorzystujecie moje wypowiedzi zapraszam do wnikliwej analizy tekstu, oby ze zrozumieniem i refleksją, bo to niesprzedane mleko może popłynąć parkingami przed waszymi sklepami” – zaznacza Maliszewska.

