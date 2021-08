Maliszewska: Trwa dobra koniunktura na rynku mleka

Sytuacja na krajowym rynku mleka oceniana jest pozytywnie. Wzrasta produkcja surowca, a cena, pomimo okresowego spadku, jest wyraźnie wyższa od zeszłorocznej.

- Na krajowym rynku mleka koniunktura nadal jest dobra czego wyrazem są m.in. wyniki finansowo-ekonomiczne branży mleczarskiej w I kwartale 2021 r. Pomimo znacznie większej ceny płaconej za surowiec mleczny zysk netto w okresie I-III 2021 wyniósł 243 mln zł, rentowność brutto ukształtowała się na poziomie 3 proc., rentowność netto 2,7 proc., a wskaźnik bieżącej płynności finansowej na poziomie 1,6 – informuje Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Krajowe dostawy mleka w maju br. zwiększyły się w stosunku do kwietnia br. o 5,2 proc., a w stosunku do maja ub.r. wzrosły o 1,4 proc., zaś ceny skupu mleka surowego spadły o 0,6 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego i znacznie wzrosły w stosunku do maja ub.r. o 15,7 proc. W okresie styczeń-maj br. dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były na poziomie o 0,3 proc. wyższym, a ceny mleka o 11,6 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. wzrosły przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską. Według danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–maj 2021r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,1 mld EUR (4,9 mld zł) i była o około 7 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Produkty mleczne z Polski eksportowane były przede wszystkim do UE-27. W okresie styczeń–maj 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 63 proc., a wpływy uzyskane z eksportu wzrosły o 10 proc., do 678 mln EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy, Czechy, Włochy, Niderlandy oraz Rumunia.