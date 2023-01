Wysokie koszty produkcji i przetwórstwa mleka oraz wymogi Europejskiego Zielonego Ładu mogą w opinii Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, spowodować pogorszenie koniunktury w sektorze mleczarskim.

- 2022 to był wyjątkowo ciekawy rok. Poczynając od produkcji pierwotnej, czyli producentów mleka, którzy otrzymywali w 2022 roku historycznie wysokie ceny za surowiec. W niektórych przypadkach wzrosły nawet o 60 proc. rok do roku, co pozwoliło rolnikom na rozwijanie hodowli i inwestycje. To widać było też po rosnącej ilości mleka produkowanego w naszym kraju, gdzie od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa – informuje Agnieszka Maliszewska.

Zdaniem Dyrektor PIM 2022 to był też rok, który w drastyczny sposób przyniósł zmiany w kosztach produkcji i przetwórstwa. Agresja Rosji na Ukrainę, wysokie ceny gazu i energii elektrycznej, rosnąca inflacja, znaczące wzrosty kosztów opakowań, pracowników to wszystko spowodowało, że koszt przetwarzania mleka wzrósł ogromnie. I choć na półkach sklepowych widać było wzrosty cen, to jednak przetwórcy tylko w 20 proc. przełożyli te wzrosty na konsumentów.

- Koniec roku przyniósł także złe informacje z giełd światowych, gdzie zaczęto notować spadki cen sprzedaży gównie w obszarze sera i proszków. To także przełoży się na gorszą kondycję finansową zakładów i spółdzielni mleczarskich, które nadal borykać się będą z wysokimi kosztami przetwarzania mleka – dodaje Maliszewska.

2023 rokiem wyzwań dla sektora mleczarskiego

Jak zapowiada Dyrektor PIM, przed nami rok wielu wyzwań i spadającej konkurencyjności unijnych produktów, ze względu na wysokie koszty. Ponadto sprostać musimy jako rolnicy i przetwórcy ambicjom Europejskiego Zielonego Ładu, który spowoduje zwiększoną kosztowność produkcji i przetwórstwa.

- Dlatego jako Polska Izba Mleka apelujemy do strony rządowej o zastosowanie mechanizmów stabilizacji cen energii oraz włączenie naszego sektora do puli przedsiębiorstw wysoko chłonnych energetycznie i zaoferowanie nam finansowania przejścia na tzw. zieloną energię. To pomoże nam zachować rynki i utrzymać poziom konkurencyjności naszych zakładów - podkreśla Maliszewska.