Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mięsa był nietrafiony

W opinii Witolda Choińskiego, wdrożony przez UE mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mięsa nie był do końca zgodny z wymaganiami rolników i przedsiębiorców, przez co nie w pełni wykorzystany.

- Sytuacja na rynku wołowiny lekko się poprawia. W większości państw członkowskich dzieje się to za sprawą powolnego startu sektora HoReCa. Jeśli sytuacja z COVID-19 zacznie się normować jest szansa na jeszcze większe ożywienie rynku – informuje Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso.

Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso

Jednak zdaniem Choińskiego, zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy liczyli na lepsze wykorzystanie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania, który ruszył 7 maja i trwał do dnia 12 czerwca 2020 r. Okazało się, że złożone wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania objęły zaledwie 1 520 ton wołowiny z całej puli i zostały złożone w 9 Państwach Członkowskich, w tym w Polsce na 432 tony. Dotyczyły głównie 90-dniowego okresu przechowywania.

- Mechanizm z pewnością byłby lepiej wykorzystany, gdyby Komisja Europejska uwzględniła postulaty rolników i przedsiębiorców. Wnioskowaliśmy o dłuższe okresy przechowywania oraz wyższe stawki dopłat. Pomimo dużego zachwiania rynkiem poprzez COVID – 19, produkcja w całej UE w pierwszym kwartale tego roku była większa. Największy, bo niemal – 6 proc. wzrost produkcji dotyczył wolców – podkreśla Witold Choiński.