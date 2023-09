Zobacz galerię

Pomimo wielu lat badań metritis i endometritis nadal stanowią duży problem w hodowli bydła. Zaburzenia te mogą wiązać się ze znacznymi stratami, warto więc skupić się na szybkim wykryciu problemu i wdrożeniu odpowiednich działań.

Wyniki ekonomiczne produkcji mleka są ściśle powiązane z efektywnym rozrodem, dlatego każde zburzenie w tym zakresie powinno prowokować szybką reakcję hodowcy. Do zaburzeń takich można zaliczyć m.in. stany zapalne macicy. Generują one ogromne straty, gdyż nie tylko obniżają wyniki rozrodu w okresie stanu zapalnego, ale i przez pewien okres po zakończeniu leczenia. Ponadto w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do jałowości i przedwczesnego brakowania krów.

Metritis a endometritis

W opisach dotyczących stanów zapalnych macicy pojawia się wiele podziałów, nazw i definicji, w tym poporodowe zapalenia macicy (metritis puerperalis), kliniczne metritis (metritis clinica), kliniczne endometritis (endometritis clinica), podkliniczne endometritis (endometritis subclinica) oraz ropomacicze (pyometra), jednak najczęstszy jest podział na metritis i endometritis.

Wcześniej rozróżnienia dokonywano głównie na podstawie tego, jakiej warstwy macicy dotyczył stan zapalny, uznając, że w przypadku stanu zapalnego obejmującego całą grubość ściany macicy, tj. błonę śluzową (endometritis), mięśniową (miometriitis) łącznie z błoną surowiczą (perimetritis) oraz częścią więzadła szerokiego macicy, mowa o metritis, zaś w przypadku ograniczenia zasięgu stanu zapalnego jedynie do błony śluzowej macicy będzie to endometritis.

Obecnie jednak głównym kryterium jest czas występowania problemu. Jeśli stan zapalny występuje do 21. dnia po porodzie, jest to metritis, czyli stan zapalny macicy. Z kolei stany zapalne występujące po 21. dniu od wycielenia określane są jako endometritis, tj. stany zapalne błony śluzowej macicy. Metritis zazwyczaj występuje pod koniec pierwszego tygodnia do 10. dnia po porodzie. Przedłużający się i trwający po 21. dniu po porodzie stan zapalny macicy nie jest częstym zjawiskiem. Przeważnie zapalenie ustępuje, ograniczając się do błony śluzowej.

Jak rozpoznać metritis? Objawy zapalenia macicy

W przypadku chorób układu rozrodczego czas reakcji bywa kluczowy, dlatego warto wiedzieć, jakie objawy powinny wzbudzić niepokój. Do objawów metritis zaliczyć można przede wszystkim powiększenie macicy i obecność ropnego lub krwistobrunatnego, wodnistego wypływu z dróg rodnych. Cechą charakterystyczną jest przykry zapach owego wypływu. Chorobie często towarzyszą objawy niespecyficzne takie, jak spadek produkcji mleka, osłabiony apetyt lub jego brak, apatia i wzrost temperatury ciała powyżej 39,5°C.

Problematyczna podkliniczna postać endometritis

Endometritis również charakteryzuje się ropnym lub śluzowo-ropnym wypływem z dróg rodnych. Jednak w przypadku podklinicznej postaci endometritis nie ma tego objawu, a stan zapalny błony śluzowej macicy objawia się jedynie w postaci podwyższonej liczby leukocytów w jamie macicy, stwierdzanej w badaniu cytologicznym, przez co jest bardzo trudny do zdiagnozowania.

Niektóre wypływy z dróg rodnych są fizjologiczne

Zdarza się, że fizjologiczne wypływy z dróg rodnych (lochia) są mylone z objawami stanu zapalnego. Różnice pomiędzy wydzieliną fizjologiczną a chorobową widoczne są w terminie pojawienia się (naturalnie – przez blisko 2 doby, przy stanie zapalnym najczęściej w okresie 7.-10. dnia po wycieleniu), konsystencji (lochia są śluzowe, a nie wodniste) oraz zapachu (fizjologiczne wypływy nie cuchną). W przypadku terminu wypływu mogą pojawiać się odstępstwa, najlepiej więc kierować się węchem, a w razie jakichkolwiek podejrzeń warto zasięgnąć porady lekarza weterynarii, który oceni sytuację, postawi diagnozę i w razie konieczności wdroży plan leczenia.

Częstotliwość i przyczyny zapaleń macicy

Częstotliwość występowania stanów zapalnych macicy u krów mlecznych w zależności od źródeł wynosi od 10 do nawet 40 proc. Wedle niektórych źródeł w grupie szczególnego ryzyka znajdują się pierwiastki, które częściej borykają się z trudnymi porodami zaliczanymi do przyczyn stanów zapalnych.

Metritis często jest diagnozowane u krów z opóźnioną inwolucją macicy, która jest wynikiem zatrzymania błon płodowych, ciążą bliźniaczą, dystocją lub martwym porodem. Wiele zależy także od żywienia, w tym bilansu energetycznego i zaspokojenia potrzeb mineralno-witaminowych. Szczególnie problematyczny może być niedobór witaminy E, który zwiększa podatność na metritis oraz zatrzymywanie błon płodowych, a także niedobór wapnia, który opóźnia inwolucję macicy. Na obkurczanie macicy wpływ ma również poziom stresu u krów, dlatego szczególnie w okresie okołoporodowym warto zadbać o jak najwyższy poziom dobrostanu. Nie bez znaczenia jest także presja środowiskowa, szczególnie brak higieny podczas pomocy przy wycieleniu lub w obrębie kojca porodowego.

Do czynników ryzyka zaliczane są także choroby metaboliczne, jak np. ketoza, lewostronne przemieszczenie trawieńca oraz choroby zakaźne, w tym IBR i BVD.

Profilaktyka metritis

Chcąc ograniczyć ryzyko zapaleń macicy, m.in. należy zwrócić uwagę na wszelkie aspekty, które sprzyjają trudnym porodom, w tym żywienie w okresie zasuszenia i okołoporodowym, kondycję krów w okresie zasuszenia, właściwy wiek pierwszego wycielenia oraz dobór odpowiedniego buhaja. Nie bez znaczenia jest także redukcja czynników stresogennych i zachowanie zasad higieny podczas pomocy przy porodzie.

Pomocne może być również mierzenie temperatury ciała przez pierwsze dwa tygodnie po wycieleniu, ponieważ pozwala to wykryć znaczną część zapaleń. Sygnałem alarmowym powinna być temperatura powyżej 39,5°C.

Czy przyszłość przyniesie skuteczniejsze rozwiązania?

Występowanie zapaleń macicy przekłada się na ekonomikę produkcji mleka, rośnie więc zainteresowanie opracowaniem metodyki oceny wartości hodowlanej buhajów pod względem tej cechy. Współczynnik odziedziczalności dla metritis to ok. 18 proc., co wskazuje na możliwość skutecznego doskonalenia ich w populacji krów.

Ocena wartości hodowlanej pod względem metritis prowadzona jest już w pięciu krajach, a jeszcze dwa lata temu były to tylko dwa państwa. Również w Polsce podejmowane są działania mające na celu uwzględnienie tych cech w rutynowym systemie oceny wartości hodowlanej oraz w indeksach selekcyjnych, aby hodowcy mogli doskonalić swoje stada poprzez podnoszenie odporności krów na metritis.