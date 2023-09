W sierpniu miał ruszyć skup masła i mleka w proszku. Póki co, trwa "tylko" sondowanie rynku przez Agencję Rezerw Materiałowych.

- W celu poprawy sytuacji na rynku mleka jeszcze w tym tygodniu rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpocznie skup masła i mleka w proszku. Mamy nadzieję, że to ustabilizuje ceny na rynku – informował szef resortu rolnictwa w czasie konferencji prasowej zorganizowanej 22 sierpnia br.

Póki co - a mamy już 4 września br. - żaden skup nie ruszył.

Trwa rozeznanie rynku

Mamy natomiast sondowanie rynku. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała 31 sierpnia, że prowadzi tzw. rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród producentów masła i mleka odtłuszczonego w proszku.

Tzw. zadanie 1 to sprzedaż oraz świadczenia usługi przechowywania rezerwy strategicznej masła w chłodni będącej w dyspozycji przechowawcy.

Założono, że przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

dokona sprzedaży na rzecz Agencji masła w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy;

świadczyć będzie usługę przechowania masła obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

- Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz Agencji masła niesolonego, wyprodukowanego ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczonego do długookresowego przechowywania w chłodniach, spełniającego minimalne wymagania określone przez Agencję, zwanego dalej „masłem” i świadczenie usługi jego przechowania obejmującej wymianę, w temperaturze poniżej -22,1˚C.

Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy - informuje w ogłoszeniu RARS.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Jakość masła zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

Zadanie 2 to sprzedaż oraz świadczenie usługi przechowywania rezerwy strategicznej mleka odtłuszczonego w proszku w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

W tym przypadku też oczekuje się, że przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

dokona sprzedaży na rzecz Agencji mleka odtłuszczonego w proszku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy;

świadczyć będzie usługę przechowania mleka obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

- Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz Agencji mleka odtłuszczonego w proszku o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwane dalej „mlekiem”.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy mleka, mlekiem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania mleka był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości mleka powinno pozostać nie mniej niż 60 % okresu minimalnej trwałości - informuje RARS.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania mleka otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z RARS w zakresie dostaw masła i mleka w proszku powinni zgłosić się do Agencji do 5 września.

Wybór przedsiębiorców w drodze przetargu

Wybór przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu. Agencja wyśle zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie: wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Zespół dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki.

Następnym krokiem będą negocjacje cenowe (w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert).

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży masła lub mleka w złotych za kilogram (bez VAT) oraz zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła lub mleka w złotych za tonodobę (bez VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres świadczenia usługi przechowania masła i/lub mleka odtłuszczonego w proszku będzie wynosił 2 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.