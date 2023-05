Po przedstawieniu roli makroelementów w żywieniu bydła mlecznego przechodzimy do przeanalizowania roli mikroelementów. W poniższym artykule zostaną omówione dwa z nich: kobalt i miedź.

Kobalt jest niezbędnym składnikiem witaminy B12 (kobalaminy). Drobnoustroje żwacza mogą wytwarzać całą witaminę B12 wymaganą przez krowę pod warunkiem, że w dawce pokarmowej dostępna jest odpowiednia ilość kobaltu. Szacuje się, że ok. 13 proc. kobaltu w diecie zostaje włączone do witaminy B12. Wraz ze wzrostem udziału kobaltu w dawce pokarmowej zwiększa się produkcja analogów witaminy B12, które nie są fizjologicznie aktywne. Obecność tych analogów witaminy B12 w wątrobie i krwi zmniejsza przydatność oznaczania witaminy B12 do oceny stanu zaopatrzenia organizmu w ten pierwiastek. Jednak zawartość witaminy B12 w wątrobie poniżej 0,1 g/g jej masy jest uważana za wskaźnik niedoboru kobaltu. Część kobaltu w diecie może być wchłaniana w postaci kationu, jednak nie ma on w tej formie żadnej znanej funkcji w organizmie i po wchłonięciu wydaje się, że nie jest zdolny do ponownego przedostania się do żwacza, aby drobnoustroje mogły go ponownie wykorzystać. Większość kobaltu jest wydalana z moczem, a mniejsza ilość wydalana jest z żółcią. Chlorek i azotan kobaltu oraz węglan i siarczan kobaltu wydają się odpowiednimi źródłami kobaltu dla przeżuwaczy. Tlenek kobaltu, który jest mniej rozpuszczalny, jest nieco mniej dostępny dla zwierząt. Granulki tlenku kobaltu i granulki zawierające kobalt o kontrolowanym uwalnianiu są z powodzeniem wykorzystywane do dostarczania tego pierwiastka przeżuwaczom na pastwiskach (...).