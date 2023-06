Podczas dwóch dni zgromadzenia członów EMB, które odbyło się pod koniec czerwca, analizowano sytuację na międzynarodowym rynku mleczarskim oraz dyskutowano nad konstruktywnymi projektami, pomysłami i możliwymi inicjatywami współpracy.

Zwołane przez 18 organizacji z 14 krajów pierwsze zgromadzenie członków EMB w tym roku w Brukseli cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania do Zarządu EMB wybrano Guntisa Gūtmanisa z łotewskiego LOSP (Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome – „Rada Współpracy Organizacji Rolniczych”).

- Z niecierpliwością czekamy na jego przyszły udział w zarządzie. Oznacza to, że obok Francji, Niemiec, Belgii, Irlandii, Włoch i Danii, zasiada w nim również kraj z Europy Wschodniej — dodał przewodniczący EMB Kjartan Poulsen, komentując wybór łotewskiego kolegi.

Bardzo napięty unijny rynek mleczarski

Raporty krajowych organizacji członkowskich na temat sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach były jednomyślne: ceny spadają, a koszty pozostają wysokie. Sytuacja jest jednak dość ambiwalentna, jeśli chodzi o wagę, jaką decydenci przykładają do nierównowagi na rynku mleka i ich reakcję na te zjawiska.

Jak informuje Poulsen, nie ma wątpliwości co do woli politycznej parlamentarzystów UE do podjęcia działań w tym zakresie. Nie dotyczy to jednak Komisji Europejskiej. W odpowiedzi na pisemne zapytanie skierowane niedawno przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnego uruchomienia programu dobrowolnych redukcji komisarz UE ds. rolnictwa udzielił bardzo negatywnej odpowiedzi. Nie widzi on potrzeby stosowania instrumentu WPR, mimo rzeczywistości starzejącego się systemu produkcji i masowego wycofywania się rolników z produkcji, co jest gorzką rzeczywistością już od wielu lat.

- Dla nas, rolników, którzy od dawna obserwujemy takie zmiany w sektorze mleczarskim i znamy konsekwencje późnej reakcji na oznaki kryzysu, ta odpowiedź jest przerażająca – mówi Poulsen.

Dodał, że Komisja musi wziąć na siebie odpowiedzialność i wreszcie zacząć koncentrować się na rynku mleczarskim i podjąć działania: w perspektywie krótkoterminowej poprzez uruchomienie programu dobrowolnych redukcji oraz w perspektywie średnioterminowej poprzez reformę sektora, tak aby zapewnić, że sytuacje, w których ceny producenta będą niższe od ich pełnych kosztów produkcji, przejdą w końcu do historii.