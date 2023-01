ProVeg wprowadza konsumentów w błąd? UOKiK odpowiada

Używanie w odniesieniu do napojów roślinnych określenia „mleko” może naruszać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, fot. Pixabay

PIM skierowała pismo do prezesa UOKiK w sprawie wprowadzania konsumentów w błąd przez ProVeg International. W odpowiedzi przyznał on, że użyte przez firmę określenia mogą wprowadzać w błąd oraz podkreślił, że produkty wyłącznie roślinne nie mogą być wprowadzane do obrotu z oznaczeniami np. „mleko”, „śmietanka”, „masło”, „ser”, „jogurty”, które są zastrzeżone przez prawo UE dla produktów zwierzęcych.

Polska Izba Mleka działając na rzecz sektora mleczarskiego, w ubiegłym roku skierowała pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wprowadzania konsumentów w błąd przez ProVeg International. Izba poinformowała prezesa UOKiK, że informacje znajdujące się na stronie internetowej schoolmilk.org mogą wprowadzać użytkowników w błąd poprzez niewłaściwe posługiwanie się nazwami produktów. Czytaj więcej Wojciechowski o Remilk: "Mleko" syntetyczne nie może być sprzedawane jako mleko Jak wynika z pisma, na rzeczonej stronie internetowej dostępna była do podpisu petycja skierowana do Komisji Europejskiej w sprawie „włączenia do programu szkolnego UE mleka roślinnego w celu ochrony planety, poprawy dobrostanu zwierząt oraz promowania wyboru integracji w naszych szkołach”. Produkty roślinne nie mogą być oznaczane jako "mleko" W odpowiedzi prezes UOKiK stwierdza, że „użyte w treści samej petycji, jak również w jej opisie, określenie <<mleko roślinne>> może wprowadzać w błąd”. „Należy zauważyć, że używanie w odniesieniu do napojów roślinnych określenia <<mleko>> może naruszać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.” – stwierdził prezes UOKiK. „Należy również zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. orzekł, że produkty wyłącznie roślinne nie mogą być wprowadzane do obrotu z oznaczeniami np. <<mleko>>, <<śmietanka>>, <<masło>>, <<ser>>, <<jogurty>>, które są zastrzeżone przez prawo UE dla produktów zwierzęcych” – dodał. W związku z powyższym, prezes UOKiK wniósł o rozważenie zmian stosowanego na stronie schoolmilk.org nazewnictwa odnoszącego się do produktów roślinnych, tak aby stosowane sformułowania nie wprowadzały w błąd. Czytaj więcej Zamienniki mleka zagrożeniem dla tradycyjnej produkcji?

