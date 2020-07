Mleko – profilaktyka w walce z cukrzycą i nadciśnieniem

Poddanie wieloletniej obserwacji niemal 150 tys. osób pozwoliło udowodnić związek między spożyciem produktów mlecznych, a zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób takich jak cukrzyca typu 2, czy nadciśnienie tętnicze.

Wyniki szeroko zakrojonego badania wpływu spożycia produktów mlecznych na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego oraz nadciśnienia, opublikowane w British Medical Journal, wykazały pozytywny wpływ regularnego spożywania produktów mlecznych.

Badanie przeprowadzono na pokaźnej grupie ochotników, która obejmowała 147 812 osób w wieku 35-70 lat z 21 krajów na 5 kontynentach. Średni czas obserwacji w każdym kraju był znaczący – około 9 lat. W badaniu wzięły udział również polskie instytucje – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.

Wyższe spożycie mleka (co najmniej dwie porcje dziennie w porównaniu do zerowego spożycia) było związane z niższymi średnimi dla: ciśnienia tętniczego, obwodu talii, indeksu masy ciała oraz poziomu trójglicerydów i glukozy we krwi. Ponadto spożycie produktów mlecznych o nieobniżonej zawartości tłuszczu wiązało się z niższym ryzykiem wystąpienia zespołu metabolicznego (MetS), który wymaga obecności co najmniej trzech z następujących czynników ryzyka: wysokiego ciśnienia krwi, nadmiaru tkanki tłuszczowej w talii, wysokiego poziomu cukru we krwi lub nieprawidłowego poziomu cholesterolu i trójglicerydów, a wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.

Wyższe spożycie pełnotłustych produktów mlecznych wiązało się z obniżeniem ryzyka występowania nadciśnienia tętniczego o 11 proc. W przypadku cukrzycy różnica ta wynosiła 12 proc. na korzyść większego spożycia mleka. Wpływ poszczególnych produktów (mleko, jogurt, ser i masło) był podobny.

Lepsze wyniki osiągnięto przy spożyciu co najmniej trzech porcji dziennie (spadek częstotliwości występowania nadciśnienia tętniczego o 13 proc. i cukrzycy o 14 proc.).

Istotne różnice wykryto porównując wpływ spożycia produktów o obniżonej zawartości tłuszczu i pełnotłustych, lepsze wyniki dawało spożycie tych produktów pełnotłustych.

W badaniu zastosowano standardowe porcje dla każdego rodzaju produktu mlecznego. Na przykład szklanka mleka lub opakowanie jogurtu (244 g), plasterek sera (15 g) albo łyżeczka masła (5 g).

Badanie to jest istotne, ponieważ częstotliwość występowania wspomnianych chorób stale rośnie, dodatkowo zwiększając ryzyko chorób serca, a wyniki wspomnianej pracy wskazują potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z konsumpcji produktów mlecznych. Zwiększenie spożycia mleka może stanowić skuteczne działanie profilaktyczne w odniesieniu do rozwoju zespołu metabolicznego, nadciśnienia i cukrzycy, pozostając przy tym korzystne dla szeroko pojętego zdrowia konsumenta i przyjazne dla jego kieszeni.