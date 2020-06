Mleko w skupie nadal tanieje

Niestety maj przyniósł kolejne złe wiadomości dla producentów mleka. Taniejący z miesiąca na miesiąc surowiec sprawia, że rentowność w sektorze wyraźnie spada.

Według danych GUS średnia cena skupu mleka w Polsce w maju 2020 r. wyniosła 130,88 zł/hl. Ceny oferowane producentom przez mleczarnie za surowiec w poprzednim miesiącu spadły o 1,5 proc. w stosunku do tych, jakie podmioty skupowe wypłacały w kwietniu 2020 r. Cena z kwietnia tego roku jest również niższa o 2,8 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały rolnikom w analogicznym okresie 2019 r.

Obserwując ceny mleka w ostatnich miesiącach widać, że znajdują się one na równi pochyłej, co zniechęca hodowców do dalszych inwestycji i rozwoju swoich gospodarstw.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:

• podlaskim – 138,54 zł/hl

• lubuskim – 134,75 zł/hl

• warmińsko-mazurskim – 133,63 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:

• małopolskim – 121,96 zł/hl

• świętokrzyskim – 122,75 zł/hl

• łódzkim – 123,07 zł/hl

Póki co nie widać pozytywnego działania mechanizmu interwencyjnego, polegającego na dopłatach do prywatnego przechowywania produktów mleczarskich, które miały zabezpieczyć rynek przed dalszym spadkiem cen surowca.