Mlekovita i PFHiPBM wprowadzają program edukacyjny

Mlekovita we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadza program mający na celu poszerzenie wiedzy w zakresie optymalizacji procesu produkcji mleka.

– Rozwój Mlekovity jest rozwojem całego krajowego rolnictwa. W naszych 22 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarzamy w sumie 8 milionów litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. Łącznie w 2020 roku skupiliśmy ponad 2,3 mld litrów mleka. Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty powstają w Polsce, z polskiego mleka, od polskich krów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wspólnie prowadzimy cykl edukacyjny skierowany właśnie do producentów mleka. Wszystko po to, by pomóc im w rozwoju ich gospodarstw, a co za tym idzie poprawiać stan rodzimego rolnictwa i całej polskiej gospodarki – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Dzięki współpracy Mlekovity i PFHBiPM rolnicy zyskają możliwość korzystania z wiedzy ekspertów i doświadczonych praktyków.

– Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka jest jednym z głównych celów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W naszych szeregach posiadamy wysokiej klasy doradców hodowlanych i specjalistów z zakresu żywienia bydła. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem z hodowcami, by mogli oni jeszcze lepiej dbać o swoje stada i tym samym dostarczać jak najlepszego surowca polskim mleczarniom. Wierzymy, że projekty edukacyjne realizowane wspólnie z Grupą Mlekovita pomogą polskim rolnikom efektywnie zarządzać gospodarstwami i ułatwią rozwiązywanie codziennych problemów – mówi Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik.