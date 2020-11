Mlekovita nagrodzona Złotym Laurem za rozwój w trudnych czasach

Grupa Mlekovita znalazła się w gronie laureatów tegorocznej, 7. edycji nagród Złote Laury „Super Biznesu”. Firma zwyciężyła w kategorii „Firmy spożywcze”, a kapituła doceniła ją za konsekwentny rozwój mimo pandemii i debiut na rynku e-commerce. Złote Laury to wyróżnienia dla przedsiębiorstw, które odnosząc sukcesy, działają uczciwie i odpowiedzialnie, niejednokrotnie podejmując inicjatywy na rzecz społeczeństwa.

– Dziękuję kapitule nagrody Złote Laury „Super Biznesu” za docenienie, już po raz drugi, Grupy Mlekovita. To dla nas duży zaszczyt i potwierdzenie, że wysiłek, który wkładamy na co dzień w to, by w polskich domach nie zabrakło polskich wyrobów mleczarskich, jest nie tylko zauważony, ale i nagrodzony – powiedział prezes zarządu Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński, odbierając nagrodę podczas wirtualnej gali. – W panującej obecnie sytuacji naszym priorytetem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, ale również klientom – dlatego w naszej strategii, obok szerokiej obecności i dostępności produktów na rynku krajowym i zagranicznym, postawiliśmy na rozwój nowych kanałów sprzedaży – dwóch sklepów internetowych sba.com.pl – z produktami wysokobiałkowymi, m.in. z linii Super Body Active (SBA), oraz mlekovitka.pl z ofertą najwyższej jakości produktów mleczarskich oraz asortymentu z kategorii FMCG – dodał Dariusz Sapiński.

Laudację na cześć Mlekovity wygłosił prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski, który podkreślił, że mimo trwającej epidemii firma osiąga w tym roku imponujące wyniki finansowe oraz odważnie inwestuje w swój rozwój. Podkreślił, jak szeroki asortyment produktów Mlekovita codziennie dostarcza do sklepów w kraju i poza jego granicami, będąc stabilnym pracodawcą dla 5 tysięcy pracowników oraz odbiorcą surowca od 15 tysięcy rolników. Wskazał również na znakomite wyniki firmy: rekordowe przychody, eksport, który zwiększył się o 33%, sięgając 1 mld zł, czy inwestycje, na które wydatki w tym roku Mlekovita zaplanowała na poziomie 100 mln zł. – Mlekovita inwestuje (…) także w sklepy internetowe, które pozwolą nam, konsumentom mieć towar bez konieczności wychodzenia z domu – powiedział Marek Goliszewski.

Złot Laur „Super Biznesu” to prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Została ona stworzona w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.