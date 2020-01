Mlekovita z rekordowym przychodem przekraczającym 5 mld zł

Ponad 5 mld zł przychodu osiągnęła Mlekovita w 2019 roku – to już kolejny rekordowy i historyczny wynik w ponad 90-letniej historii firmy. Tym samym Mlekovita wzmocniła swoją niekwestionowaną pozycję lidera branży.

Mlekovita nieustannie ewoluuje i stale podnosząc poprzeczkę, stawia sobie najwyższe, ambitne cele. To nieuniknione, by utrzymać i wzmocnić już i tak silną pozycję marki – w dzisiejszym rozwijającym się w niesamowitym tempie świecie także technologie mleczarstwa muszą przystawać do coraz bardziej innowacyjnych i zaawansowanych realiów. W branży mleczarskiej – i w ogóle spożywczej – producenci muszą nadążać za aktualnymi trendami. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, oczekują nie tylko nowych produktów czy smaków, ale również tego, aby produkty spożywcze miały tzw. „czystą etykietę”, czyli prosty, krótki skład. Do tego postępującym trendem jest poszukiwanie produktów odpowiadających na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, czyli produktów bez laktozy, o wysokiej zawartości białka czy zawierających unikalne szczepy bakterii. Na wszystkie te potrzeby Mlekovita odpowiada na bieżąco i dzięki temu już kolejny rok odnosi rynkowy sukces z rekordowymi wynikami.

Rekordowe przychody, które w minionym roku przekroczyły 5 miliardów zł, to nie tylko zasługa obserwacji rynku i odpowiedzi na jego potrzeby. To przede wszystkim codzienna praca 5 000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest 8 milinów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. To dzięki ich codziennym wysiłkom ponad 1 000 wytwarzanych w naszych zakładach produktów mlecznych znanych jest nie tylko w Polsce, ale i 159 krajach świata. Wszystko to spinają sukcesywnie czynione inwestycje w rozwój bazy technicznej, technologiczne i produktowej, na które nakłady tylko w 2019 r. wyniosły ok. 120 milionów złotych.

Firma Mlekovita nie spoczywa jednak na laurach – nowy rok niesie nowe wyzwania, którym trzeba sprostać. W otoczeniu rynkowym zachodzi wiele zmian w różnych dziedzinach. Dla mleczarstwa jednymi z istotniejszych są zmiany klimatyczne, w tym coraz mocniej dające się we znaki polskiemu rolnictwu susze, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości mleka. Przy nakładach ponoszonych na rozwój, możliwościach zakładów produkcyjnych i potrzebach konsumentów, sprostanie mu będzie jedną z kluczowych prób.