Mlekovita z rekordowym wynikiem eksportu

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Grupa Mlekovita wyeksportowała w I kwartale 2020 r. produkty o wartości 400 milionów zł. W porównaniu z I kwartałem 2019 r. wartość eksportu firmy wzrosła o 30 proc.

Grupa Mlekovita, firma ze 100 proc. kapitałem polskim, od wielu lat jest jednym z największych eksporterów produktów mleczarskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Przoduje przede wszystkim pod względem liczby obsługiwanych krajów (167 państw na całym świecie). Na eksport kierowanych jest 35 proc. wytwarzanych przez Mlekovitę produktów.

Sukces firmy, również na polu eksportowym, możliwy jest dzięki pracy 5000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych. Codziennie przetwarzają one 8 milionów litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników.

– Dzięki Mlekovicie Polska znana jest na całym świecie. Cieszy nas, że nasz kraj i nasi rodacy mogą być z nas dumni, to wiele lat ciężkiej pracy doprowadziło do tak imponującego osiągnięcia. Nie jest przypadkiem, że co miesiąc np. na rynek algierski dostarczamy 5 tysięcy ton mleka w proszku - algierski rząd docenia nie tylko jakość naszych produktów, ale i profesjonalizm prowadzonego przez nas biznesu. To poprzez rozwój na światowych rynkach rośnie siła i rozpoznawalność marki Mlekovita, co w obecnej sytuacji rynkowej szczególnie przekłada się na utrzymanie miejsc pracy oraz możliwość odbioru mleka od polskich rolników – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński.



Grupa Mlekovita jest głównym światowym dostawcą odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rządowego kontraktu z Algierią. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma eksportuje miesięcznie 300 ton bezwodnego tłuszczu mlecznego oraz milion litrów mleka UHT. W 2019 r. na rynek chiński dostarczyła zaś ponad 2 tysiące kontenerów swoich produktów. Dużymi i ważnymi rynkami eksportowymi są również dla Mlekovity kraje Ameryki Południowej oraz RPA.