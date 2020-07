Mlekovita z rekordowymi wynikami i to w trakcie pandemii

Mimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19 Mlekovita zrealizowała prognozy założone na I półrocze 2020 r. Ponadto osiągnięto rekordowy poziom 1,3 mld litrów skupionego mleka.

– Mimo trudnej sytuacji rynkowej wyniki bieżącego roku wyraźnie wskazują na skuteczność przyjętej strategii rozwoju i kolejny rekord w osiągniętych przychodach. Pozwala to szacować, że w perspektywie całego roku przychody wypracowane przez Mlekovitę ponownie będą najwyższe w historii firmy, co już teraz – po raz kolejny – potwierdza jej pozycję lidera – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita.

Przychody firmy w pierwszej połowie br. zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. Jak zaznacza firma, jest to efekt jakości oferowanego asortymentu, skutecznego zarządzania oraz codziennej ciężkiej pracy dostawców mleka oraz pracowników Grupy.

– W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku dynamika sprzedaży w pierwszej połowie 2020 r. wzrosła o ok. 13%. Na ten wynik składa się także wyjątkowa aktywność eksportowa, która pozwoliła osiągnąć wartość sprzedaży bliską 1 mld zł i dynamikę sprzedaży na poziomie 21% (porównując pierwsze sześć miesięcy 2020 do tego samego okresu 2019) – informuje firma.

Budowanie i utrzymanie silnej marki wymaga mierzenia się z coraz to nowymi wyzwaniami, a technologie stosowane w mleczarstwie muszą być dostosowywane do zmieniających się realiów rynku. Zdaniem Mlekovity kluczowym krokiem w tym kierunku jest rozwój osiągany poprzez inwestycje pozwalające m.in. rozszerzyć asortyment.

– Tylko w pierwszej połowie 2020 r., w której rozwój rynku i wielu firm został zahamowany przez pandemię, Mlekovita wydała na inwestycje już ponad 26 mln zł, w tym w rozbudowę zakładów i linii produkcyjnych w całej Grupie, a także w inwestycje z zakresu ochrony środowiska czy CSR – zaznacza firma.

– Polska Mlekovita jest największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie spoczywamy na laurach, inwestujemy i każdego dnia ciężko pracujemy, by docierać do coraz szerszej grupy konsumentów – obecnie nasze produkty goszczą nie tylko w polskich domach, ale i w już 167 krajach świata – podkreśla prezes Dariusz Sapiński. – Nasz sukces nie byłby możliwy bez 5 000 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych, gdzie 8 milionów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników przetwarzanych jest codziennie na 1000 produktów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie rosnącej dynamiki w skupie – dodaje.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. firma osiągnęła rekordowy poziom skupując 1,3 mld litrów mleka.

Jak zaznacza Mlekovita, mimo niespodziewanych zawirowań w gospodarce światowej, wyniki pierwszej połowy br. pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i zakładać zwieńczenie roku z kolejnym ogromnym sukcesem finansowym.

– Dotychczas nasze przychody rok do roku rosły o ok. 10% – czyli pięciokrotnie szybciej niż rynek. W 2020, mimo trudnego roku, wyniki zapowiadają się dużo lepiej i wszystko wskazuje na to, że próg 6 mld zł przychodu osiągniemy szybciej, niż planowaliśmy – podkreśla prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.