Mlekpol poszerzy ofertę o substytuty mleka

Jak podaje portal money.pl SM Mlekpol pracuje nad wprowadzeniem do oferty produktowej zamienników mleka. Jednym z nich ma być mleko owsiane.

W wywiadzie dla money.pl poruszono również kwestie hejtu jaki pojawia się w mediach na temat mleka oraz rosnących na sile organizacji wegańskich. W obronie produktów mleczarskich stanął prezes Mlekpolu.

- Mleko można krytykować, to oczywiście zależy też od tego co kto próbuje promować. Jednak jak się nad tym zastanowimy, to każdy z nas zaczął życie od mleka

(…) Produkty mleczne pokrywają 1/3 zapotrzebowania na wszystkie niezbędne organizmowi składniki żywnościowe. Nie zapominajmy o tym – stwierdził Edmund Borawski.

Prezes SM Mlekpol zaznaczył jednocześnie, że produkty mleczarskie mogą być dla kogoś nieodpowiednie z innych przyczyn np. nietolerancji i dla takich osób rynek ma ofertę substytutów mleka: napoje owsiane, ryżowe, z gryki lub z grochu.

Borawski przyznał, że SM Mlekpol również myśli o wprowadzeniu tego typu produktów. Jednak takie zmiany w ofercie będą wymagały dużych inwestycji. Na produkcję substytutów mleka ma zostać przekierowany jeden z zakładów Mlekpolu, a pierwszy produkt z tej oferty może pojawić się już w przyszłym roku.

- Na razie ten rynek stanowi około 1 proc. rynku nabiałowego. Ale to się może zmienić. Kaprysy konsumentów są różne, a my jesteśmy po to, by te kaprysy zaspokajać - podkreślał Borawski w rozmowie dla money.pl.

Sprzedaży płodów rolnych możesz dokonać za pomocą platformy gieldarolna.pl.