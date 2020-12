Mlekpol prowadzi ekspansje głównie na rynki azjatyckie

Mlekpol wyeksportował do Chin o 50 proc. więcej mleka UHT niż w ubiegłym roku. Ale to nie jedyny kierunek, który docenia produkty z Mlekpolu. Otwieramy się na zupełnie nowe rynki, a zagraniczni konsumenci doceniają jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, ich walory smakowe oraz wartości spożywcze – mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

– Udział eksportu w sprzedaży wyniósł ponad 25 procent i spodziewamy się dalszego ok. 3-5 proc. wzrostu w 2021 roku. Zdecydowanie zwiększyła się liczba i wielkość produktów oferowanych na eksport. Dotyczy to przede wszystkim artykułów trwałych z dłuższym terminem przydatności.

Produkty SM Mlekpol dostępne są w ponad 100 krajach na pięciu kontynentach.

Kluczowe dla rozwoju eksportu jest uruchomienie Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Całkowita dzienna wydajność proszkowni to 3 milionów litrów surowców mlecznych i serwatkowych. W tej chwili wykorzystywanych jest ok. 70 proc. mocy. Wyprodukowane tam produkty proszkowe w ponad 90 proc. są eksportowane do krajów spoza UE, głównie zrzeszonych w ASEAN, ale również do Chin, Japonii, Korea Płd. i innych państw azjatyckich.

W 2021 roku firma planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę zaplecza logistyczno-magazynowego oraz automatyzację procesów. Estymowane przychody to 5 mld złotych.