Niska gramatura produktu zapewni łatwość przechowywania, a w wypadku małych gospodarstw domowych przyczyni się także do niemarnowania żywności, fot. Mlekpol

Szerokie zastosowanie kulinarne i walory smakowe sera mozzarella powodują, że jest on niezwykle lubiany i popularny. Teraz w ofercie SM Mlekpol dostępny jest także w wygodnych opakowaniach o gramaturze 150 g.

Ser mozzarella należy do serów niedojrzewających typu pasta filata. Dzięki temu po zapieczeniu ciągnie się i rumieni. To pełnowartościowa i smaczna podstawa posiłku. Źródło białka, witamin, a także naturalnie występujących minerałów: wapnia, cynku i potasu.

Ser mozzarella marki Mlekpol idealnie komponuje się z makaronami i zapiekankami. Pasuje też do pizzy i tostów. Użycie na kanapce lub na desce serów poszerzy natomiast możliwości jego zastosowania i pozwoli docenić walory wynikające z prostego składu.

Niższa gramatura sprzyja niemarnowaniu żywności

Dotąd mozzarella od SM Mlekpol dostępna była w kostce 300 g, w blokach ok.: 1 kg i 2,5 kg, w pałce ok. 2 kg, a także w wersji tartej 150 i 500 g. Teraz, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów oraz dbając o ich czas i wygodę, spółdzielnia wprowadza na rynek mozzarellę w plastrach w praktycznych opakowaniach 150 g. Niska gramatura produktu zapewni łatwość przechowywania, a w wypadku małych gospodarstw domowych przyczyni się także do niemarnowania żywności.

