MRiRW: Sytuacja w sektorze wołowiny ulega stabilizacji

Podczas spotkania ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Federacji Grup i Producentów „Wołowina Polska” rozmawiano o niezbędnych rozwiązaniach w sektorze wołowiny.

W opinii MRiRW sytuacja w sektorze wołowiny ulega poprawie, o czym świadczy odwrócenie spadkowej tendencji cenowej na rynku wołowiny od połowy lipca 2019 r. Trend taki zaobserwowano zarówno w Polsce, jak również w innych państwach członkowskich UE.

Według danych resortu rolnictwa w połowie stycznia br. przeciętna cena bydła w Polsce ukształtowała się na poziomie 6,2 zł/kg wagi żywej, co stanowiło wynik nieznacznie niższy niż ten sprzed roku. Poprawie uległy również wyniki eksportowe – w 2019 r., do lipca włącznie, wartość polskiego eksportu bydła i mięsa wołowego była niższa w relacji rocznej o ok. 10 proc., natomiast dane handlowe do listopada 2019 r. włącznie wskazują, że różnica ta zmalała do ok. 6 proc.

Tematem spotkania w ministerstwie rolnictwa była także konieczność poprawy funkcjonowania grup producentów w sektorze wołowiny. Minister Ardanowski zwracał uwagę na konieczność organizowania się rolników w celu uzyskania lepszej pozycji rynkowej. Przypomniał również o ułatwieniach w sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentowi, co jest dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych.

– Wkrótce wejdzie w życie rozporządzenie o rzeźniach rolniczych, które umożliwi także rolnikom utrzymującym bydło jego ubój. W rolniczych rzeźniach będą mogły być ubijane zwierzęta będące własnością tego rolnika, ale także zwierzęta innych utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie lub w powiatach sąsiednich – poinformował minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślał również, że w rozporządzeniu ograniczono wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonej na terenie gospodarstwa. Umożliwi to powstawanie nowych rzeźni rolniczych na terenach niezagospodarowanych w tej dziedzinie.