W opublikowanym na swojej stornie oświadczeniu MZHBiPM wskazuje, że obecna sytuacja wynika z faktu, że zarząd Federacji poczuł się zagrożony w obliczu zbliżających się wyborów nowego zarządu. Mazowiecki Związek zaznacza także, że członkowie zarządu Federacji podejmowali uchwałę „jedynie w oparciu o informacje przedstawione przez Prezydenta Federacji”.

„Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby stwierdzić, że zarząd Federacji swoją interpretację okoliczności przemawiających rzekomo za wykluczeniem podał w sposób całkowicie wybiórczy i nieuczciwy. Zarząd Federacji, a zwłaszcza jego Prezydium, poczuło się zagrożone w obliczu zbliżających się wyborów nowego zarządu. Poczuło się zagrożone faktem, że nasze mazowieckie struktury rosną w siłę i przybywa nam członków, co świadczy że dobrze swoją pracę wykonujemy. Nowi ludzie chcą należeć do naszych szeregów i chcą mieć wpływ na to co się wokół nich dzieje, traktują nasz Związek jako partnerów do wspólnego działania” – czytamy w oświadczeniu.

„<<Stare>> struktury Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w rosnącej naszej sile poczuły zagrożenie. Przecież liczba członków przekłada się na liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Federacji, które to walne wybierze nowy skład zarządu. Poczuło się zagrożone, że możliwa i całkowicie realna jest zmiana władz Federacji. Do tego nie mogli dopuścić. Najpierw usiłowano zmusić nasz Związek do uznania, że liczba naszych członków jest znacząco niższa od tej faktycznej. Gdy, dzięki naszemu uporowi, to się nie udało, postanowili pozbyć się nas ze struktur” – podkreśla w oświadczeniu MZHBiPM.

MZHBiPM: Wiele błędów przy procedowaniu sprawy wykluczenia

Dodaje także, że członkowie zarządu Federacji nie posiadali wystarczającej wiedzy o kulisach tej sprawy i opierali się jedynie na raporcie przestawionym przez Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM, który w ocenie Mazowieckiego Związku był nieprawdziwy.

Ponadto MZHBiPM informuje, że zarząd Federacji popełnił wiele błędów przy procedowaniu sprawy wykluczenia, które, jak zapowiada, będą wyszczególnione w odwołaniu od tej uchwały.

„W swoich komunikatach Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka usiłuje przekazać Wam, że swoje działania podejmuje w trosce o Wasze bezpieczeństwo i dobro. To jest absolutna nieprawda. Wszelkie ich działania sprowadzają się do tego, aby umocnić swoje pozycje w Zarządzie na kolejne cztery lata. Wiele jest niejasności wokół wydatków zarządu Federacji, wokół ich wynagrodzeń, zasadności różnych zakupów, zagranicznych wyjazdów itd. Wszelkie pytania, które tego dotyczą, wywołują ich nerwowość i agresję” – napisano w oświadczeniu.

Wiceminister zapowiedział przywrócenie przestrzegania prawa w Federacji

Wspomniano również o zaangażowaniu wiceministra Romanowskiego w tę sprawę, zaznaczając, że w trakcie spotkania 8 lutego br. podkreślił on, że „że wykorzysta wszelkie prawne środki aby przywrócić normalność i przestrzeganie prawa w Federacji”.

„Powiedział także, że ma wszelkie upoważnienia Pana Henryka Kowalczyka – Wicepremiera Rządu – do zajęcia się tą bulwersującą sprawą. Wyrażamy głębokie wyrazy podziękowania władzom Ministerstwa za słowa poparcia. Budzą one w nas przekonanie, że nie tylko my zauważamy nieprawidłowości w działania Federacji oraz brak poszanowania prawa prezentowane przez jej Zarząd” – stwierdza MZHBiPM.

MZHBiPM: Cieszy nas skierowanie sprawy do prokuratury

„Zarząd Federacji w piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował również, że skierował sprawę naszego związku do Prokuratury. Cieszymy się z takiego obrotu sprawy. Będzie możliwość przedstawienia prokuratorowi naszych racji oraz wykazania, że po stronie Zarządu Federacji istnieje wiele nieprawidłowości i niejasności. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że zarząd Federacji uważa, że publiczna informacja, że sprawa trafi do prokuratury wzmacnia siłę ich przekazu, że działa ona na nasz Związek zastraszająco. Tak nie jest” – czytamy w świadczeniu.

„Tak jak Was zapewnialiśmy, wykorzystamy wszelkie prawne środki do wykazania, że nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, że działaliśmy w interesie naszych członków” – zaznacza MZHBiPM.