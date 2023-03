Firma DeLaval rozszerzyła swoją ofertę robotów, wprowadzając na rynek autonomicznego robota do dystrybucji paszy OptiWagon. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone na większość rynków europejskich wiosną tego roku.

Nowy robot zostanie wprowadzony na rynek jako moduł kompletnego zautomatyzowanego rozwiązania do karmienia DeLaval Optimat. Według firmy, kompleksowe rozwiązanie w zakresie karmienia zapewnia wszystko, od ważenia, cięcia i mieszania po dostarczanie paszy do stołu paszowego.

OptiWagon jest w stanie zapewnić różnym grupom zwierząt różne mieszanki paszowe do 12 razy dziennie. Receptury i trasy dla OptiWagon są konfigurowane i dostosowywane za pomocą systemu zarządzania gospodarstwem DeLaval DelPro.

Optymalizacja żywienia receptą na rosnące koszty?

- Nowy robot do dystrybucji paszy pomaga zoptymalizować przetwarzanie suchej masy paszy objętościowej na mleko. Możliwość wykonywania tego wydajnie jest wielką korzyścią w gospodarstwie mleczarskim Włączając OptiWagon jako część systemu Optimat, uzyskujesz wydajny i elastyczny system żywienia, który może pomóc zaoszczędzić cenny czas i ograniczają koszty energii w gospodarstwach – twierdzi Ludo Bols, specjalista ds. systemów żywienia w firmie DeLaval.

DeLaval obstaje przy swojej koncepcji posiadania oddzielnych produktów do mieszania, cięcia i dystrybucji paszy. - W ten sposób opracowujemy produkt tak, aby spełniał swoje zadanie w najlepszy możliwy sposób – powiedział Bols.

System Optimat został zainstalowany w ponad 600 gospodarstwach na całym świecie, głównie w Europie. System jest dostępny w dwóch wersjach: DeLaval Optimat Standard i DeLaval Optimat Master. Wersja standardowa to prosty i skuteczny system, odpowiedni dla gospodarstw mlecznych posiadających od 120 do 130 krów, a wersja główna to w pełni automatyczne rozwiązanie żywieniowe, stworzone dla wydajności do 1000 krów.