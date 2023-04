Nagrodzony system czyszczenia strzyków

W ocenie naszego rozmówcy, rozwiązanie to pozwala zmniejszyć nakłady pracy potrzebnej do wyczyszczenia strzyków, jak również skrócić czas doju, fot. farmer.pl

FutureCow to system do dezynfekcji i czyszczenia strzyków, który automatyzuje cztery czynności: czyszczenie strzyków, dezynfekcję, stymulację i osuszanie. Rozwiązanie to zdobyło zarówno złoty medal, jak i znak nowości na tegorocznych Targach Ferma.

Podczas targów Ferma wręczone zostały Złote Medale oraz znaki "Nowość", którymi organizatorzy co roku odznaczają wyróżniające się produkty. Ciekawym rozwiązaniem okazał się system czyszczenia strzyków FutureCow, za który firma GEA Farm Technologies otrzymała zarówno złoty medal, jak i znak nowości. System do dezynfekcji i czyszczenia strzyków – Jest to system do dezynfekcji i czyszczenia strzyków, który automatyzuje cztery czynności: czyszczenie strzyków, dezynfekcję, stymulację i osuszanie – tłumaczył nam Roland Polniak, dyrektor sprzedaży GEA Farm Technologies Sp. z o.o. – Dzięki szczotkom, które poruszają się w sposób rotacyjny automat dokładnie czyści końcówkę strzyku, przez co dochodzi do mniejszej ilości mastitis – dodał. Czytaj więcej Gumy strzykowe warte złota W ocenie naszego rozmówcy, rozwiązanie to pozwala zmniejszyć nakłady pracy potrzebnej do wyczyszczenia strzyków, jak również skrócić czas doju. Jak zaznaczył Polniak, jeden z klientów korzystający z tego rozwiązania skrócił czasu doju o 40 minut dziennie. Szczotki wchodzące w skład urządzenia należy wymieniać co 10 tys. udojów. Całość powinna posłużyć co najmniej kilka lat, jak podkreślił nasz rozmówca. Czytaj więcej Trwa 25. edycja Targów Ferma

