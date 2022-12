Jakie są najczęściej występujące schorzenia racic i jak im zapobiegać? Jak wybrać odpowiedni środek do kąpieli racic? Po czym rozpoznać dobrego korektora? Odpowiedzi na te pytania udzielił nam Daniel Tyborowski z Pro Care.

Schorzenia racic dzieli się na niezakaźne i zakaźne, jak przypomina Daniel Tyborowski, właściciel firmy Pro Care, pytany o najczęściej występujące schorzenia racic i optymalną profilaktykę.

Zakaźne schorzenia racic

Choroby zakaźne dotyczą skóry w przestrzeni międzypalcowej oraz okolicy od strony opuszki piętki. Należą do nich m.in. zapalenie skóry palców (choroba Mortellaro, czyli zapalenie skóry palców Dermatitis digitalis lub DD, określane potocznie chorobą truskawkową, truskawką albo malinową piętą), zapalenie skóry szpary międzyracicowej, zanokcica (ropowica międzypalcowa) oraz erozja rogu opuszek, jak wylicza Tyborowski.

Niezakaźne schorzenia racic

– Natomiast w grupie chorób niezakaźnych znajduje się m.in. wrzód podeszwy. Jest to inaczej Zespół Rustelholza, który najczęściej występuje na zewnętrznej racicy kończyny tylnej bydła. Ta choroba nieinfekcyjna rozwija się u zwierząt ciężkich, z nadwagą, urazami, z nieprawidłową postawą i nieprawidłowo ukształtowanymi racicami, a także z rozmiękłym rogiem racicowym. Do schorzeń niezakaźnych zaliczają się również choroba linii białej, gnicie rogu oraz ochwat – zaznacza Tyborowski.

Jak dodaje, do innych spotykanych schorzeń racic bydła należy: asymetryczne racice (AC), skręcenie racicy zewnętrznej lub wewnętrznej, zgnilizna racic, Dermatitis interdigitalis (powierzchowne zapalenie skóry), podwójna podeszwa, erozja rogu opuszek (HHE), szczelina racicy, rozpadlina racicy (HFN), przerost skóry szpary międzypalcowej, racice nożycowe, krwiak podeszwy w postaci rozlanej, obrzęk korony lub opuszki, martwica kości racicowej.

Regularna korekcja i zbilansowane żywienie to podstawa

Większość z występujących schorzeń można wyeliminować poprzez regularną korekcję racic oraz zbilansowane żywienie, jak podkreśla nasz rozmówca.

– Często w pracy zawodowej zdarza mi się wymieniać spostrzeżeniami z żywieniowcem zajmującymi się danym stadem. On na podstawie wiedzy, doświadczenia, tabulogramów i wywiadu potrafi praktycznie wyeliminować występowanie niektórych schorzeń związanych z kulawizną na stadzie. Resztę robi profilaktyka, czyli regularnie przeprowadzona korekcja racic oraz regularne wykonywanie kąpieli racic – mówi Tyborowski.

Nieoceniony wpływ kąpieli racic

Przyjmuje się, iż regularnie wykowywana kąpiel racic to cykl 7-8 dni od ostatniej przeprowadzonej kąpieli.

Na rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta środków do kąpieli racic. Który warto wybrać?

– Osobiście proponuję swoim hodowcom roztwór z siarczanu miedzi i formaliny w proporcjach: 5 kg siarczanu i 2,5 litra formaliny na 100 l wody. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, a przy tym skuteczne – stwierdza Tyborowski.

Jak wybrać dobrego korektora?

Nasz rozmówca podkreślił również, że w zakresie samego zabiegu korekcji ważne jest, aby przy wyborze korektora nie kierować się głównie ceną za usługę, gdyż często firmy dopiero zaczynające przygodę z korekcją proponują usługi tańsze od konkurencji.

– Niestety, często jest to złudna oszczędność, ponieważ wartość hodowlana jednej sztuki, która zostałaby wybrakowana z powodu błędu korektora, pokryłaby koszt korekcji u profesjonalnej firmy na cały rok, czyli 2-3 wizyty z korekcją całego stada – mówi Tyborowski.

Warto zwrócić uwagę na organizację pracy korektora

Ponadto zaznacza, że bardzo ważna jest też organizacja pracy.

– Korekcja każdej grupy powinna być wykonana za jednym podejściem, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych wśród bydła przy wielokrotnym przeganianiu i segregowaniu krów, a przede wszystkim stresu, które wpływają na późniejsze spadki mleka. Zawsze też zwracam uwagę, na mycie sprzętu po wykonanym zabiegu oraz między zmianą obiektów, nawet jeżeli są to np. dwie obory w jednym gospodarstwie, czy sąsiedzi. Brudna odzież, sprzęt i obuwie są główną przyczyną roznoszenia chorób i patogenów obecnych w środowisku, czego należy stanowczo unikać. Zwracajmy więc uwagę na to, w jakim stanie czystości są wszyscy wchodzący na obiekt – wskazuje nasz rozmówca.

Dobry korektor nie oszczędza na materiałach

Przy wyborze firmy do korekcji racic należy zwracać uwagę na staż pracy i doświadczenie korektora, rodzaj poskromu i jakość używanych materiałów pomocniczych, jak podkreśla Tyborowski.

– Korektor z dużym doświadczeniem i umiejętnościami nie szuka oszczędności na materiałach czy sprzęcie, a jego głównym celem jest dobro i komfort samego zwierzęcia podczas zabiegu. Ważnym jest również, by firma zajmowała się leczeniem kulawizny bydła, zwłaszcza u pojedynczych sztuk, które bardzo często wymagają natychmiastowej interwencji. Najczęściej sprawdza się tu poczta pantoflowa, czyli polecenie kogoś bliskiego bądź Internet, gdzie można teraz w łatwy sposób sprawdzić opinie na temat firmy, którą chcemy zatrudnić – zaznacza.