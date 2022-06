Podczas XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie najpiękniejszą wśród dorosłych samic została Hiena 63 z gospodarstwa Łukasza Kraski z Kalinowa, fot. A.T.

Łukasz Kraska od trzech lat, tj. od rozpoczęcia przygody z udziałem w wystawach, regularnie odnosi sukcesy na wystawie w Szepietowie. Tym razem krowa z jego stada zdobyła tytuł superczempionki wystawy. Jak stwierdza hodowca, sukces ten osiągnął ciężką pracą, miłością do zwierząt i zgranym zespołem.

Podczas XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie tytuł superczempionki wśród krów otrzymała Hiena 63 z gospodarstwa Łukasza Kraski z Kalinowa. Jej ojcem jest Butler, zaś ojcem jej matki VH Enzo.

Jest to pierwsza superczempionka wśród zwierząt Kraski, który od trzech lat, tj. od rozpoczęcia przygody z udziałem w wystawach, regularnie odnosi sukcesy na wystawie w Szepietowie.

– W tym roku moimi sukcesami były dwa zdobyte wiceczempionaty, w kategorii jałówek młodszych, oraz superczempionat, najważniejsza nagroda na tej wystawie – mówił hodowca z Kalinowa. – Sukces ten osiągnąłem ciężką pracą, miłością do zwierząt i zgranym zespołem, którymi mi pomagał – stwierdził.

Jak tłumaczy Kraska, selekcjonując zwierzęta stara się zwrócić uwagę na wszystkie cechy i w miarę możliwości poprawiać wiele z nich, jednak największą wagę przykłada do wymion i nóg.

Jak dodaje hodowca, zdobycie superczempionatu dodatkowo motywuje do podjęcia starań w przyszłym roku.

Gospodarstwa Łukasza Kraski położone jest w miejscowości Kalinowo, w gminie Szumowo.

– Gospodaruję na nim z żoną i dziećmi. Posiadamy 57 hektarów własnych, a z dzierżawami mamy 126 hektarów. Stan bydła na dziś to ok. 185 krów, a wszystkiego 450. Główne uprawy to lucerny, trawy i kukurydza na kiszonkę – mówił hodowca.