Dokonując wyboru kukurydzy kiszonkowej kierujemy się innymi priorytetami niż w przypadku odmian kukurydzy ziarnowej. Wojciech Pieczewski z firmy Bayer wskazuje na jakie cechy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

- Na początku powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czy ma być to odmiana o uniwersalnym kierunku użytkowania, czy typowo kiszonkowa. Następnie powinniśmy dostosować odmianę do stanowiska glebowego (...). Kolejny temat to grupa wczesności. W Polsce, jeżeli chodzi o kiszonkę, to FAO jest bardzo mocno rozciągnięte od FAO 220 aż po bardzo późne odmiany 280 - 290 - wylicza Wojciech Pieczewski, manager ds. kukurydzy kiszonkowej w firmie Bayer.

Jak podkreśla Pieczewski, warto wybierać odmiany o jak najlepszych parametrach kiszonkowych, do których zaliczamy: plon suchej masy z hektara, strawność włókna oraz zawartość skrobi.

Ekspert ds. kukurydzy kiszonkowej wskazuje również na najważniejsze parametry, na które trzeba zwrócić uwagę podczas zbioru zielonki.