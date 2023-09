Klaus Jakobsen, właściciel Lønholm Agro z Danii, prezentuje swoją instalację do doju grupowego krów składającą się z 24 robotów udojowych DeLaval VMS™ V310.

Jak zaznacza, elastyczna konfiguracja robotów umożliwia utrzymanie dotychczasowych rutyn żywieniowych i planów zarządzania oraz dojenie grup technologicznych przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich zalet doju zrobotyzowanego.

Jakobsen i jego zespół rozpoczęli dojenie 830 krów za pomocą doju grupowego uruchomionego w maju tego roku.

W nadchodzących latach hodowca planuje rozszerzyć swoją działalność i doić 1400 krów.

Dotychczas Jakobsen doił 650 krów w hali udojowej 2 x 12. Wymagało to dużo pracy i czasu, do 8 godzin. Chciał też rozbudować gospodarstwo.

– Przyjrzałem się różnym systemom udojowym, takim jak karuzela. Przy karuzeli potrzebowałbym co najmniej trzech ludzi do wydojenia 1400 krów, do dojenia grupowego tylko jednego. To ostatnie jest o wiele wygodniejsze w czasach, gdy nie można znaleźć pracowników – mówi hodowca.