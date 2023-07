Nanotechnologia jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin, a nanomateriały są coraz szerzej wykorzystywane – również w profilaktyce mastitis. Czy nanocząstki mogą być realną alternatywą dla antybiotyków?

Choroby gruczołu mlekowego to jeden z najpoważniejszych problemów w hodowli bydła mlecznego, dlatego metody zwalczania i profilaktyki mastitis szybko stały się kluczowym kierunkiem badań dla producentów mleka.

Poszukiwania alternatywnych metod walki z mastitis

Jak podkreślała dr inż. Aleksandra Kalińska z SGGW w Warszawie i firmy Smart Agro Solutions Sp. z o.o. podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, niewłaściwe i zbyt częste wykorzystanie antybiotyków w leczeniu m.in. mastitis przyczyniło się do powstania szczepów patogenów opornych na konwencjonalną terapię. Problem ten zmusił naukowców i hodowców do poszukiwania alternatywnych substancji, które mogłyby być wykorzystane w leczeniu zapaleń wymienia u krów. Jednak nadal najlepszą metodą walki z mastitis jest profilaktyka.

Nanotechnologia w profilaktyce mastitis

Działań profilaktycznych jest wiele. Obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin jest nanotechnologia. Jak informowała Kalińska, wiele prowadzonych badań sugeruje, że nanomateriały mogą być obiecującą alternatywą w walce z różnymi chorobami ludzi i zwierząt. Część badań wskazuje, że w przyszłości mogą zastąpić antybiotyki. Liczne publikacje udowodniły ich właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Niższe koszty i redukcja zużycia antybiotyków

W rozmowie z naszą redakcją Kalińska podkreśliła, że środki do profilaktyki mastitis krów wiążą się nie tylko z brakiem karencji, ale brakiem konieczności utylizacji mleka czy kosztów leków i obsługi.

– Preparaty bezkarencyjne mają wiele zalet. Przede wszystkim możemy dużo szybciej zareagować, jeżeli mamy świeży przypadek zapalenia u krowy. Jest kluczowe, by zwiększyć szansę na wyleczenie zwierzęcia, oraz by nie podawać antybiotyków, jeśli nie jest to konieczne. Ważne jest jednak odpowiednie podanie preparatu, tj. duży nacisk na higienę – mówiła Kalińska. – Na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu preparatów. Ich zaletą są niższe koszty dla hodowcy w porównaniu do antybiotykoterapii. Ponadto ograniczamy zużycie antybiotyków, co ma obecnie coraz większe znaczenie – zaznaczyła.

Jedną z grup preparatów bezkarencyjnych są środki zawierające nanocząstki, w tym oferowany przez Smart Agro Solutions sp. z o.o. GoldMast, czyli środek do profilaktyki mastitis krów mlecznych opracowany z wykorzystaniem nanotechnologii oraz fitocytów.

Czy nanocząstki mogą być realną alternatywą dla antybiotyków?

Obecnie na SGGW w Warszawie prowadzone są badania sprawdzające czy w przyszłości nanocząstki mogłyby być realną alternatywą dla antybiotyków.

– To bardzo odległa perspektywa, ale musimy podążać w tym kierunku, ponieważ mamy do czynienia z rosnącą lekoopornością wielu patogennych szczepów. Ponadto, od stycznia zeszłego roku jest zakazane profilaktyczne podawanie antybiotyków, a Europejski Zielony Ład zmusi nas do zredukowania zużycia antybiotyków w 2030 r. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, to za siedem lat będziemy mieć bardzo duży problem – tłumaczyła Kalińska.

Rozwiązanie w patowych sytuacjach?

Nasza rozmówczyni zaznaczyła także, że preparaty bezkarencyjne mogą okazać się rozwiązaniem w patowych sytuacjach.

– Prowadzimy badania dotyczące patogenu Prototheca sp. Obecnie nie ma na niego żadnych skutecznych metod leczenia, a podanie antybiotyku nie ma sensu, ponieważ jest go gatunek algi. Jedyne co może zrobić hodowca, to niszczyć ćwiartki albo brakować krowy. Chcemy sprawdzić czy w przypadku świeżych zapaleń tym patogenem też udałoby się krowy wyleczyć. Gdyby się tak stało, to byłaby to innowacja w skali światowej, ale na razie nie wiemy czy jest to w ogóle możliwe i jaka będzie skuteczność preparatu. Jest to nowy dopiero początek badań i realnie patrząc może się to nie udać. Wiemy jednak, że nanocząstki mają wysoką skuteczność w zabijaniu tego patogenu w warunkach laboratoryjnych. Natomiast jest to bardzo specyficzny patogen i nie wiemy czy preparat zadziała w przypadku zainfekowanego wymienia – poinformowała nas Kalińska.

Większe szanse przy świeżych zapaleniach

Przy krowach przewlekle zakażonych szanse są niemal zerowe, jak stwierdziła nasza rozmówczyni dodając jednak, że warto sprawdzić efektywność podania nanocząstek, szczególnie przy świeżych zapaleniach.