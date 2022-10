Koszty żywienia krów mlecznych w ostatnim roku wyraźnie wzrosły. Każdy szuka oszczędności i sposobów na cięcie kosztów. Problem ten poruszy podczas swojej prezentacji na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający, Pellon Sp. z o.o.

Wydatki związane z żywieniem krów mlecznych w ogólnym rachunku kosztów produkcji stanowi największą pozycję i stale rośnie. Ceny skupu mleka próbują dogonić rosnące koszty, ale trzeba podkreślić, że korekty te dokonywane są z dużym opóźnieniem.

Podczas sesji „PRODUKCJA MLEKA” na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający, Pellon Sp. z o.o. postara się odpowiedzieć na pytanie: Czy da się taniej żywić krowy?

- Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozostawia ciągle niedosyt i rodzące się kolejne pytania, nazwijmy je pomocniczymi. Co to znaczy taniej żywić krowy? Czy należy wziąć pod uwagę wielkość produkcji z jednostki podanej paszy? Czy to znaczy karmić tańszą paszą, czy może karmić je mniejszą ilością paszy? A może, aby taniej żywić krowy, wystarczy mniej marnować aktualnie dostępnej paszy? Czy sposób podania paszy ma wpływ na koszt żywienia? Jak taniej żywić krowy? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w trakcie mojej prezentacji.

