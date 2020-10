Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online: Obora nowa czy zmodernizowana?

Czy planując powiększenie stada zawsze warto decydować się na budowę nowej obory, czy może w pierwszej kolejności należy wykorzystać istniejące już budynki? Wątpliwości te rozważymy z dr. Marcinem Gołębiewskim podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

Poza czynnikami ściśle związanymi z żywieniem oraz właściwym zarządzaniem stadem krów mlecznych ważnym elementem decydującym o efektywnej produkcji mleka są właściwe warunki utrzymania i dobrostan zwierząt.

W wielu przypadkach to właśnie niewłaściwie zaprojektowana, nieprzemyślana i niedostosowana do wymagań współczesnych krów mlecznych infrastruktura jest krytycznym elementem w dążeniach hodowców do osiągania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.

Niedostosowane do potrzeb krów holsztyńsko-fryzyjskich warunki ich utrzymania powodują nawarstwienie problemów zdrowotnych, zwiększone brakowanie i obniżenie wydajności życiowej krów, co w rezultacie prowadzi do podwyższenia kosztów produkcji mleka. W dużej części dotyczy to obór starych lub w niewielkim tylko stopniu zmodernizowanych, w których poprawa warunków utrzymania krów często wiąże się z daleko idącymi zmianami, co oczywiście generuje wysokie koszty, lub wręcz jest niemożliwa i wymaga zainwestowania w nowy obiekt.

Nowa nie zawsze znaczy lepsza

Jednak dużo bardziej niepokojący jest fakt, że bardzo wiele nowych obiektów inwentarskich również nie spełnia wymogów związanych z dobrostanem krów. Po uruchomieniu wielu, jakże kosztownych obiektów, okazuje się, że to właśnie krowa jest tym elementem który nie przystaje do całego systemu.

Dużym problemem są również obiekty do odchowu cieląt i młodzieży. W wielu przypadkach są to przypadkowe miejsce, które mają się nijak do wymagań zwierząt. Niezależnie od decyzji, możliwości i planów zarówno modernizacja, jak decyzja o budowie nowego obiektu wymaga rozwagi. Z jednej strony nie zawsze konieczne są bardzo drogie inwestycje, aby stworzyć zwierzętom dobre warunki, z drugiej zaś niepozorna oszczędność na kluczowych dla zwierząt elementach może generować straty trwające całymi latami.

O Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine

W tym bezprecedensowym roku cały świat zmaga się z ograniczeniami, jakie dyktuje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego i my zmieniamy dotychczasową formułę na bezpieczniejszą, w trybie zdalnym.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy transmitowane będą ze studia telewizyjnego. Można je będzie śledzić na żywo na stronie www.narodowe-wyzwania.farmer.pl oraz w serwisie farmer.pl. Zachęcamy też do aktywnego udziału, czyli komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań.