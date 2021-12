Nie widać przesłanek do korekty cen mleka i jego przetworów

Choć ceny produkcji mleka wyraźnie wzrosły, to dobrą wiadomość stanowią prognozy zapowiadające utrzymanie się w kolejnych miesiącach wzrostowej tendencji cen skupu mleka.

- Producenci mleka kończą ten rok w mieszanych nastrojach. Z jednej strony ceny skupu mleka w Polsce przez większość 2021 r. utrzymywały się w okolicach 1,50 PLN netto za litr, a w ostatnich miesiącach jeszcze wzrosły, przekraczając rekordowe poziomy w historii. W konsekwencji 2021 r. będzie rekordowy pod względem cen uzyskiwanych przez producentów. Biorąc pod uwagę podobny jak w 2020 r. wolumen skupu mleka, większość producentów po stronie przychodów odnotowała wzrosty – uważa Paweł Wyrzykowski - analityk sektora Food and Agri w BNP Paribas Bank Polska.

Zdaniem analityka wysokie ceny skupu mleka to skutek ograniczonej podaży mleka u największych eksporterów, która nie pokrywała w pełni silnego popytu ze strony importerów. W konsekwencji ceny wyrobów mleczarskich w Polsce, szczególnie tych sprzedawanych na rynkach międzynarodowych, były wyraźnie wyższe niż w 2020 (w pierwszych 11 miesiącach ceny zbytu masła w blokach były średnio o 27 proc., odtłuszczonego mleka w proszku o 18 proc., a serów Edam o 9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r.), co pozwoliło zakładom mleczarskim płacić wyższe stawki za surowiec.

- Z drugiej strony, szczególnie w II połowie 2021 r. obserwowano wzrost cen środków produkcji – zarówno pasz treściwych, jak i środków do produkcji pasz objętościowych, m.in. nawozów czy oleju napędowego. O ile, z uwagi na specyfikę produkcji rolniczej, cześć zakupów środków do produkcji wykonuje się w I połowie roku, wpływ wzrostu kosztów na wyniki finansowe będzie ograniczony, to wysokie koszty produkcji będą głównym wyzwaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach 2022 r. W przypadku cen skupu mleka, na rynkach międzynarodowych nie widać wyraźnych przesłanek do głębokiej korekty cen produktów mleczarskich, a co za tym idzie, spadku cen skupu mleka w Polsce – podsumowuje Wyrzykowski.