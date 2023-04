Chociaż w 2022 r., koszty produkcji mleka wzrosły w Niemczech do rekordowego poziomu to rolnikom zostało jeszcze trochę pieniędzy ze względu na wysokie ceny producentów. Jednak sytuacja prawdopodobnie wkrótce się odwróci.

Było dobrze

Według European Milk Board (EMB), na podstawie obliczeń Biura Socjologii Rolnictwa i Rolnictwa (BAL), średnie koszty produkcji jednego kilograma standardowego mleka wyniosły 47,73 centa, a średnia cena otrzymywana przez producenta osiągnęła 53,18 centów. Po raz pierwszy od rozpoczęcia obliczeń w 2014 roku średnioroczna cena mleka była wyższa od kosztów produkcji, czyli o około 5,5 centa (5,4 centa), czyli 8,8 proc.

W styczniu 2023 r. sytuacja wyglądała jeszcze lepiej, bo przy przychodach na poziomie 56,91 centów/kg mleka koszty produkcji były na poziomie 47,70 centów./kg.

Ceny producentów już spadają

EMB ostrzega jednak, że ta korzystna sytuacja dla hodowców bydła mlecznego nie będzie trwała. Ponieważ ceny producentów mleka już teraz znacząco spadają. Oznacza to, że konieczny długoterminowy zwrot kosztów dla sektora jest znowu bardzo odległy.

Mimo to Komisja Europejska zasygnalizowała, że ​​chce kontynuować rozwój i nie widzi potrzeby np. dobrowolnych redukcji wolumenu produkcji mleka. Według EMB, to zła wiadomość dla rolników, a także dla konsumentów. W ten sposób sektor zostanie doprowadzony do ponownego pogrążenia się w poważnym kryzysie, zamiast skorzystać ze sprawdzonego instrumentu kryzysowego, jakim jest dobrowolne zrzeczenie się dostaw i ostatecznie wprowadzić niezbędne reformy, w celu ustabilizowania produkcji mleka w UE.