Niemcy: duży producent mleka poddaje się

Kolejne duże gospodarstwo mleczarskie w Brandenburgii zrezygnowało z produkcji. Zwierzęta mają być oddane do innych hodowli w Brandenburgii.

Jak poinformował Brandenburski Krajowy Związek Rolników (LBV), spółdzielnia rolnicza „Höhe” w Steinbeck w powiecie Märkisch Oderland postanowiła po 47 latach zaprzestać hodowli bydła mlecznego, a tym samym produkcji mleka.

Około 1000 sztuk bydła, w tym cielęta, ma trafić do innych hodowli zwierząt w Brandenburgii. Aby spełnić wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt na poziomach 3 i 4, firma musiałaby zainwestować od 8 mln do 10 mln euro w przebudowę obór. Zarząd firmy stwierdził, że są to wielkości, które nie są już możliwe do uzyskania z dochodów z produkcji mleka.

Dla LBV utrata kolejnego producenta jest symptomem zaniedbania decydentów politycznych na szczeblu landu i federalnym. Chodzi o wspieranie właścicieli zwierząt w przechodzeniu na hodowlę bardziej przyjazną dla dobrostanowi zwierząt.

Oprócz znacznych inwestycji w infrastrukturę strukturalną nowoczesnych obór otwartych obejmowało to również promocję produkcji paszy dla zwierząt domowych, zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do profesjonalnej hodowli zwierząt i zarządzania zdrowiem zwierząt oraz rozszerzenie regionalnych łańcuchów wartości i stałe miejsce na produkty mleczne Brandenburgii na półce w supermarkecie.

Według LBV, liczba hodowców bydła mlecznego w Brandenburgii w latach 2015-2021 spadła z 738 do 562, a krów mlecznych ze 162 800 do 132 350 sztuk.