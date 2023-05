Podczas gdy ceny producenta mleka konwencjonalnego w Niemczech prawie spadają, ceny na mleko ekologiczne są bardziej umiarkowane.

Różnica w cenie między mlekiem ekologicznym a mlekiem konwencjonalnym ponownie wyraźnie wzrosła z powodu gwałtownego spadku ceny mleka konwencjonalnego i umiarkowanych wzrostów na mleko ekologiczne, po tym jak w zeszłym roku zmniejszyła się do nieco poniżej 5 centów/kg..

Nieco więcej na południu

Według danych stowarzyszenia hodowców Bioland, które na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 40 ekologicznych mleczarni w całym kraju płaciło średnio 60,3 centa. To o 1,2 centa mniej niż w lutym i o 2,3 centa mniej niż w styczniu. Według Biolandu, producenci w regionie północno-środkowym otrzymywali średnio 60,0 centów/kg, a w południowych Niemczech 60,5 centa/kg.

W sumie tylko cztery mleczarnie obniżyły swoje płatności o ponad 2,5 centa/kg w porównaniu z poprzednim miesiącem, pozostałe utrzymały ceny na tym samym poziomie lub nieznacznie je obniżyły. W końcu 24 mleczarnie płaciły rolnikom 60 centów i więcej. Cena ta nie została osiągnięta w 14 mleczarniach. Najniższa cena wynosiła 54 centy/kg. Według stowarzyszenia oddzielnie rejestrowane ekologiczne mleko związane z żywieniem krów sianem było w marcu wycenione na 62,8 centa/kg. To o 1,5 eurocenta mniej niż w poprzednim miesiącu.

Znaczący spadek cen mleka u konwencjonalnych producentów

Konwencjonalni hodowcy bydła mlecznego zostali znacznie bardziej dotknięci spadkiem cen mleka. Według wstępnych danych firmy Bioland, średnia cena producenta standardowego mleka w Niemczech w marcu wynosiła zaledwie 48,0 centów/kg. W porównaniu do lutego odpowiadało to obniżce o 4,4 centa, a w porównaniu do stycznia o 8,9 centa.

W szczególności na północy Niemiec wypłaty dla producentów z wielu mleczarni są niższe od średniej federalnej, a na południu są często wyższe.

Od początku roku różnica w cenie między mlekiem z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej wzrosła z 5,7 centa/kg do obecnych 12,3 centa/kg. W ciągu trzech lat poprzedzających wyjątkowy rok 2022 średnia różnica wynosiła około 14,4 centa/kg.