Niemcy: Rynek mleka pomimo pandemii stosunkowo stabilny

Przy okazji dorocznej konferencji Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego (MIV) podsumowało rynek mleka i różne ważne wydarzenia z zakresu polityki rolnej w 2020 r.

W ocenie MIV, rynek produktów mleczarskich był dotychczas stosunkowo stabilny w 2020 r. pomimo pandemii koronawirusa. Jednak zachowania konsumentów początkowo uległy zmianie.

W związku z okresowym zaprzestaniem dostaw do hoteli, restauracji i gastronomii komunalnej, znacznie wzrosły potrzeby gospodarstw domowych. Efekt był również odczuwalny w UE. Szczególnie ucierpiały wyspecjalizowane mleczarnie dostarczające produkty do sektora masowego. Z kolei popyt w handlu detalicznym w Niemczech i UE wzrósł do rekordowego poziomu.

Słabsza sytuacja rynkowa w pierwszej połowie 2020 r. doprowadziła, z pewnym opóźnieniem, do obniżenia płatności dokonywanych przez niemieckie mleczarnie na rzecz producentów mleka. Istnieje jednak silne zróżnicowanie regionalne. Średnia cena mleka w Niemczech w 2020 roku wyniesie prawdopodobnie około 32,5 centa netto za kg surowego mleka o zawartości tłuszczu 4,0 proc. i 3,4 proc. białka.

Całkowita dostawy mleka w Niemczech ze względu na pogodę jesienią 2020 roku stąd nieco wyższe niż w roku poprzednim. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, w tym roku poszczególne regiony w Niemczech są znacznie bardziej dotknięte suszą, w związku, z czym występują regionalne niedobory pasz lub niskie jej rezerwy na zimowe miesiące.

MIV jest zaniepokojone możliwym „twardym Brexitem”. Negocjacje są w toku, poszukiwane jest porozumienie z Wielką Brytanią. Wielka Brytania jest dużym importerem netto produktów mleczarskich. Na przykład importuje więcej serów niż sama produkuje. Niemcy również ucierpiałyby na twardym Brexicie, a Republika Irlandii ucierpiałaby w szczególności.

MIV z niecierpliwością i pewnym sceptycyzmem oczekuje rozmów w Brukseli na temat umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że Komisja Europejska nie powinna składać zbyt dużych ofert dotyczących wolumenu objętego wolnym handlem, bo z drugiej strony prawie nie wzrośnie sprzedaży towarów europejskich. Podkreśla się, że dotyczy to w szczególności rynku nowozelandzkiego.

MIV reprezentuje około 80 średnich przedsiębiorstw z niemieckiego przemysłu mleczarskiego. Z rocznym obrotem około 27 miliardów euro. Przemysł mleczarski jest największym segmentem niemieckiego przemysłu spożywczego.