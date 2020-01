Niemcy: Stabilne ceny skupu mleka surowego

Ceny skupu mleka w 2019 r. w Niemczech były stabilne. Różniły się nieznacznie w ciągu roku.

Z punktu widzenia Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników (DBV), pod względem produkcji mleka rok 2019 był „rokiem szczególnym”. Koszty produkcji surowego mleka w wielu regionach Niemiec byłyby znacznie wyższe niż w poprzednich latach, biorąc pod uwagę letnie upały i susze w 2018 i 2019 r. oraz związane z tym słabe zbiory pasz. Jednak ceny surowego mleka w średniej federalnej mieściły się w wąskim przedziale od 32,6 centów/kg do 33,8 centów/kg w ciągu roku. Niemiecki sektor mleczarski zna tylko takie stabilne warunki z okresu do około 2007 r., który charakteryzował się silną interwencją rządu na rynku. DBV nie zakłada jednak, że lata z wyjątkowo zmiennymi cenami mleka należą już do przeszłości.

W związku z tym stowarzyszenie ma postulaty dotyczące bardziej nowoczesnego i zorientowanego na rynek projektowania relacji podaży oraz ustanowienia elementów zabezpieczających cenę między producentami mleka i mleczarniami. W tym kontekście DBV zwraca uwagę, że na coraz bardziej zliberalizowanym rynku mleka będzie nadal istnieć wiele globalnych czynników, które prawdopodobnie nie spowodują nieprzewidzianych wahań na rynku.

Według DBV ustanowienie elementów zabezpieczających cenę w relacjach podaży między mleczarniami a hodowcami bydła było konieczne i należało z zadowoleniem przyjąć, że - w końcu - większe niemieckie firmy mleczarskie podejmą odpowiednie kroki w celu ich wdrożenia. DBV zwróciło uwagę, że od 18 grudnia 2019 r. możliwe było zabezpieczenie przeliczonej wartości mleka wynoszącej średnio 37 centów / kg dzięki wykorzystaniu kontraktów futures na towary na 2020 r. Ta opcja bezpieczeństwa powinna również zostać udostępniona hodowcom bydła mlecznego poprzez praktyczne oferty.