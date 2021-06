Niemcy: W maju nadal rosła wartość mleka jako surowca

Wartość mleka, jako surowca określona na podstawie cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła w maju 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 centa do 37 centa/kg.

Instytut ife w Kilonii poinformował, że bardzo niski poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 11,2 centa.

Według instytutu niemieckie ceny masła w maju 2021 roku. wzrosły średnio o 0,4 proc. do 397,80 euro/100 kg Ceny odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o 2,9 proc. do 255 euro/100 kg. W ten sposób zarówno wartości tłuszczowe, jak i wartości beztłuszczowe dodaje się do wartości surowca.

Miesięczna wartość surowca ustalona przez Instytut ife w Kilonii dotyczy standardowego mleka o zawartości tłuszczu 4,0 proc., białka 3,4 proc., loco gospodarstwo producenta mleka i bez VAT.

Kalkulacja oparta jest na sprzedaży brutto, wyprowadzonej na podstawie średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku na podstawie notowań na Południowoniemieckiej Giełdzie Masła i Sera w Kempten.

Wartość surowca nie wskazuje ceny płaconej przez daną mleczarnię, ale jest ważnym wskaźnikiem rozwoju cen standardowych produktów mleczarskich w Niemczech i UE.