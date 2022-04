Niemcy: wartości surowcowa mleka na rekordowo wysokim poziomie

Znacznie podwyższone ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku podniosły w marcu do nowego rekordu wartość surowcową mleka obliczoną przez Instytut Gospodarki Żywnościowej w Kilonii (ife).

Dzięki temu pochodna wartość tłuszczu i białka mleka surowego jest obliczana na poziomie producenta na podstawie możliwości wykorzystania obu produktów mlecznych. Wartość surowca nie odpowiada, zatem cenie płaconej przez konkretną mleczarnię, ale wyznacza kierunek i zakres rozwoju cen producentów.

Wartość 70 procent wyższa niż rok temu

Według ife zostało to uwzględnione w standardowym mleku z 4,0 proc. tłuszczu i 3,4 proc. białka z gospodarstwa w marcu 2022 r.

60,9 centa/kg, to o 4,6 centa/kg, (czyli o 8,2 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 25,2 centa/kg, czyli o 70,6 proc. więcej niż w marcu 2021 roku. Ten wskaźnik nigdy nie był wyższy.

Wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku w porównaniu do lutego o 30,30 euro lub 8,3 proc. do 395,70 euro/100 kg również przyczynił się do niedawnej tendencji wzrostowej wartości towaru, podobnie jak wzrost wartości masła cena o 35,10 euro lub 5,9 proc. do 625,50 euro/100 kg.

Ceny prawdopodobnie nadal będą rosły

Według Bawarskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (VMB), wartość surowca Kilonii odzwierciedla aktualny nastrój na rynku z historycznym przekroczeniem wartości o 60 centów/kg. Charakteryzuje się to wieloma niepewnościami związanymi z konfliktami zbrojnymi na Ukrainie. Dotyczy to przede wszystkim dalszego rozwoju cen surowców i energii oraz ewentualnych wąskich gardeł dostaw lub zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Jednocześnie produkcja mleka surowego w Niemczech, a także w Europie spada z powodu tych niewiadomych. Popyt na produkty mleczne jest jednak dobry, co powoduje wzrost ich cen. Jeśli nie aktualne notowania, to terminowe notowania rynkowe masła i odtłuszczonego mleka w proszku na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX) są wykorzystywane, jako podstawa do obliczenia „wartości wymiany mleka”, To według ife było to prawie 69 centów/kg mleka w miesiącach.

Ceny producentów są jednak jeszcze daleko od tego. Według szacunków z lutego wynosiły one w Niemczech około 45 centów/kg), chociaż istniały duże różnice regionalne i zależne od asortymentu produktów wytwarzanych przez mleczarnie.