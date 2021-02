Niemcy: Większy dobrostan zwierząt – wyższa cena mleka

Niemieccy naukowcy opowiadają się za wprowadzeniem państwowego znaku dobrostanu zwierząt. Mogłoby to zapewnić większą przejrzystość w produkcji mleka.

W badaniu naukowcy z Instytutu Przemysłu Spożywczego ife w Kilonii (D) i Wyższej Szkoły Zawodowej w Kilonii zbadali po raz pierwszy koszty wyższych standardów dobrostanu zwierząt w produkcji mleka w Niemczech i wynikający z nich wzrost cen mleka w handel detaliczny.

Ich wyniki mają przede wszystkim pomóc producentom ocenić koszty i długoterminowe konsekwencje przejścia na produkcję mleka przy zachwaniu wyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Coraz więcej konsumentów chce podniesienia standardów dobrostanu zwierząt. Nie ma jednak ogólnego wymogu etykietowania produktów, które by te standardy spełniały, ale zamiast tego jest mnogość etykiet, która utrudnia orientację i wybór konsumentom - piszą naukowcy. W swoim badaniu eksperci w pierwszej kolejności porównali wymagania związane z różnymi etykietami, odnotowali preferencje konsumentów w zakresie przestrzegania norm dobrostanu zwierząt, określili dodatkowe koszty dla gospodarstw, a także wysiłek, jaki mleczarnie ponoszą w związku z dodatkową ofertą w zakresie dobrostanu zwierząt.

Naukowcy ustalili dodatkowe koszty operacyjne, badając warunki operacyjne w 235 gospodarstw mleczarskich z ośmiu krajów związkowych. Na tej podstawie obliczyli, jakie inwestycje byłyby konieczne, aby osiągnąć wyższe standardy dobrostanu zwierząt.

Jako odniesienie używają znaku dobrostanu zwierząt „Dla większej ochrony zwierząt” niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, które zgodnie z ich analizami ustala najwyższe standardy w zakresie utrzymania krów mlecznych i jest podzielone na poziom podstawowy i poziom premium.

Na poziomie podstawowym dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw wynoszą średnio 2,28 centa za litr, na poziomie premium średnio 2,64 centa za litr, z dużymi wahaniami w zależności od początkowej sytuacji. W mleczarniach dodatkowe koszty wynoszą od 5,7 do 18,9 centów za litr.

Według naukowców mleko wyprodukowane z zachowaniem wyższych standardów ostatecznie musiałoby kosztować co najmniej 10 do 20 centów więcej. Bardzo niewiele osób chce za to tyle zapłacić, chociaż z drugiej strony domaga się wiekszych działań na rzecz dobrostanu zwierząt. Naukowcy upatrują jednego z powodów takiej sytuacji w niskiej świadomości na temat poszczególnych etykiet dotyczących dobrostanu zwierząt.

Wielu konsumentów nie wie, jak rozpoznać produkty o wyższych standardach dobrostanu zwierząt. Wartość dodana wynikająca z przestrzegania norm dobrostanu zwierząt powinna być przedstawiana w sposób zrozumiały i godny zaufania. Można to osiągnąć na przykład poprzez jednolite i łatwo zrozumiałe państwowe oznakowanie dobrostanu zwierząt.

Prawnie wiążące oznakowanie wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego zapewniłoby również, że etykieta szybko stałaby się dobrze znana.