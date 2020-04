Niemieckie mleczarnie chcą dotacji na prywatne przechowywanie

Stabilizacja rynku mleka poprzez interwencję UE jest uważana za właściwą zarówno w przez niemieckie mleczarnie jak i ministrów rolnictwa Niemiec i Francji.

Ceny giełdowe ważnych produktów mlecznych znacznie spadły. Według firmy mleczarskiej Deutsches Milchkontor GmbH (DMK) prywatne przechowywanie wraz ze środkami tymczasowej interwencji, stanowi odpowiedni środek przeciwdziałania skutkom kryzysu.

Również Arla wspiera wysiłki przemysłu i stowarzyszeń na poziomie europejskim, aby zareagować na zmienność i zakłócenia rynku spowodowane przez koronowirusa. Dotyczy to również wniosku o promowanie prywatnego przechowywania.

Mleczarnie mają poparcie minister rolnictwa Julii Klöckner i jej francuskiego odpowiednika Didiera Guillaume we wniosku o dotacje na prywatne przechowywanie. Po konsultacji ministrowie wezwali Komisję Europejską do rozważenia w czasie kryzysu możliwości otwarcia prywatnego przechowywania dla poszczególnych sektorów rynku.

Ministrowie podkreślili, że w obecnych trudnych warunkach konieczne jest też uproszczenie wykorzystania dostępnych środków polityki rolnej UE do wspierania gospodarstw. Wymaga to znacznych uproszczeń i większej elastyczności w zakresie środków kontroli, w szczególności kontroli na miejscu. Zwrócili się też do Komisji Europejskiej o szybkie przyjęcie niezbędnych przepisów.