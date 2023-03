Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, zwrócił się z prośbą o usunięcie nierzetelnych informacji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Chodzi o wielkość zużycia wody do produkcji 1 kg wołowiny.

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, zwrócił się do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, w związku z publikacją na stronie ministerstwa „nierzetelnych wiadomości w zakresie zużycia wody do produkcji 1 kg wołowiny - 15 tys. litrów.”

Prośba o usunięcie nieprawdziwej informacji ze strony ministerstwa klimatu

„Proszę o usunięcie nieprawdziwej informacji, która wprowadza w błąd konsumentów i staje się elementem walki lobby antyhodowlanego z produkcją zwierzęcą, która stanowi o sile polskiego rolnictwa, w tym także eksportu” – podkreśla Zarzecki w wystosowanym piśmie.

Brak źródła informacji

Zarzecki zaznacza także, że informacja opublikowana przez ministerstwo, „a co gorsza sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, nie ujawnia źródła informacji.

Ślad wodny to nie zużycie wody

„Jeżeli już wskazujecie Państwo na ślad wodny wołowiny, a nie zużycie wody, to oczekujemy od instytucji publicznej, iż wskaże, że jedynie 3,2 proc. z tego to woda niebieska, nadająca się do picia przez człowieka. 94 proc. to woda wykorzystywana przez rośliny, pasze które zjada bydła, i podlegająca parowaniu powierzchniowemu” – wskazuje Zarzecki.

Zużycie wody do produkcji kg wołowiny – nieaktualne założenia

Podkreśla on także, że do badań przyjęto, iż ubój bydła następuje w wieku 36 miesięcy i pozyskuje się z niego 200 kg mięsa, zaś obecnie najczęściej poddaje się ubojowi zwierzęta do 2 roku życia i pozyskuje się średnio 250 kg mięsa.

„Oczywiście, przy bydle mięsnym ten współczynnik efektywności jest wyższy, a więc ilość wody potrzebnej do produkcji 1 kg będzie mniejsza” – zaznacza prezes PZHiPBM.

Od ministerstwa klimatu oczekuje się rzetelności, a nie dezinformacji

„Od publikacji na stronach ministerstwa, z których ludzie czerpią wiedzę, oczekuje się rzetelności, a nie dezinformacji” – dodaje.

„W związku z powyższym jako organizacja rolnicza reprezentująca polskich hodowców i producentów bydła mięsnego oczekujemy od Państwa usunięcia nierzetelnych informacji w trybie natychmiastowym” – informuje Zarzecki w przesłanym piśmie.