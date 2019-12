Nieśmiałe podwyżki w cennikach bydła

W pierwszym tygodniu grudnia pojawiły się niewielkie wzrosty cen bydła, które odbudowują się bardzo powolnie.

Producenci bydła mięsnego zgodnie stwierdzają, że ten rok można uznać za stracony, jeśli chodzi o handel bydłem. Cena co prawda się odbudowuje, ale proces ten trwa już kilka miesięcy, a i tak obecnym stawkom daleko do tych z początku roku.

Aktualnie cena za buhaje w klasie R to maksymalnie 12,1 zł/kg. Natomiast stawki w klasie O dochodzą do 11,8 zł/kg. Maksymalna cena samców skupowanych w wadze żywej to 7,4 zł/kg.

Cenę buhaja nadal przebija stawka oferowana za jałówkę. Obecnie ceny proponowane przez zakłady za klasę R wynoszą maksymalnie 13 zł/kg, a za klasę O 12,1 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać do 7 zł/kg.

Cena krów utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. W przypadku sztuk sprzedawanych na żywą wagę producenci mogą otrzymać do 5,3 zł/kg. Natomiast maksymalne stawki za WBC to obecnie 10,8 zł/kg (ceny netto).

Na handel w tym roku nie zostało już wiele czasu, więc decyzji o ewentualnej sprzedaży nie warto zostawiać na ostatnią chwilę, tym bardziej, że część zakładów obrót po przerwie świątecznej wznowi dopiero 7. stycznia.