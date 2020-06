Nieznaczny spadek produkcji mleka prognozowany dla Europy

Jak wynika z najnowszego raportu KOWR o sytuacji na rynku produktów mlecznych, na rynku globalnym utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji mleka, jednak w przypadku Europy prognozowany jest niewielki spadek produkcji.

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, powołując się na prognozę FAO z czerwca br., podkreśla utrzymującą się tendencję wzrostową w produkcji mleka na świecie.

Zgodnie z przewidywaniami światowa produkcja białego surowca ma w tym roku osiągnąć poziom niemal 859 mln ton, tj. o 1 proc. wyższy niż w 2019 r. Wzrost produkcji w największym stopni ma dotyczyć Azji (o 2%, do 367 mln ton) i Oceanii (o 1%, do 30,9 mln ton), w mniejszym stopniu zaś Afryki (o 0,3%, do 46,9 mln ton). Obie Ameryki powinny charakteryzować się poziomem produkcji zbliżonym do szacowanego na 2019 r., czyli 188 mln ton. Jedynie w przypadku Europy prognozowany jest spadek produkcji, choć nieznaczny (o 0,3%, do 225,7 mln ton).

Polska

Dostawy mleka surowego do skupu w Polsce w okresie styczeń-maj br. utrzymywały się na wysokim poziomie. Z danych prezentowanych w raporcie wynika, że w maju producenci mleka dostarczyli do skupów 1 075mln litrów białego surowca, tj. więcej o 5 proc. w porównaniu do kwietnia br. oraz o 1 proc. więcej względem zeszłego roku. Skup w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. był o 2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Tendencje cenowe w skupach mleka surowego były odwrotne.

– W maju 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali średnio 130,88 zł/hl, o 1,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 2,8 proc. mniej niż przed rokiem – czytamy w raporcie.

Najwyższe ceny za biały surowiec uzyskiwano w województwach podlaskim i lubuskim, odpowiednio 138,54 zł/hl i 134,75 zł/hl, czyli o 6 proc. i 3 proc. więcej niż średnio w Polsce. Najniższe ceny odnotowano w województwach małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim (odpowiednio: 121,96 zł/hl, 122,75 zł/hl, 123,07 zł/hl), gdzie była ona niższa od średniej krajowej ceny mleka o 7 proc. w pierwszym przypadku oraz 6 proc. w pozostałych dwóch.