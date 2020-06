Nieznaczny wzrost cen produktów mlecznych

Uspokojenie nastrojów na nowozelandzkiej platformie handlu przetworami mlecznymi. Indeks cen wzrósł o 0,1 proc.

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 02 czerwca zakończył się wzrostem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 0,1 proc. Przez rok (początek czerwca 2019- początek czerwca 2020) wartość indeksu obniżyła się o 12,9 proc. Pomimo ostatniego niewielkiego wzrostu kwotowania od pięciu miesięcy są pod presją szerzącego się na świecie koronawirusa z Chin. Od połowy stycznia br. spadek indeksu wynosi 14,5 proc., a przed miesiącem wartość indeksu była najniższa od połowy grudnia 2018 r.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

Mleko pełne w proszku (WMP) na ostatnim przetargu GDT podrożało o 2,1 proc. i kosztowało 2761 USD/t. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 0,5 proc. i wyniosła 2530 USD/t. Cena masła spadła o 4,4 proc. i wyniosła 3631 USD/t.

W kwietniu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 2,9 proc. do 132,89 zł/100 l. Od kwietnia 2019 do kwietnia 2020 mleko potaniało o 2,2 proc. Obecnie cena jest niższa o 13,7 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Żródło: GUS

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w marcu br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 2,2 proc. do 34,41 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 1,1 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w marcu spadła o 4,2 proc. i wyniosła 31,17 euro/100 kg. W ujęciu marzec 2019- marzec 2020 kwotowania spadły o 5,1 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

W Unii Europejskiej w okresie 05.04- 10.05.2020 r. cena hurtowa WMP obniżyła się o 4,0 proc. do 2633 euro/t (przez ostatni rok cena spadła o 10,8 proc.). SMP potaniało o 7,2 proc. do 1945 euro/t (przez rok spadek wyniósł 2,8 proc.). Cena masła spadła o 13,5 proc. do 2812 euro/t i jest niższa o 32,9 proc. wobec kwotowań przed rokiem.