Umacnia się dodatni trend cenowy na rynku przetworów mlecznych. Zmiany na nowozelandzkiej giełdzie GDT ponownie świecą się na zielono.

Notowania produktów mleczarskich w trendzie wzrostowym

Sesja z 3. października br. na giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 4,4 proc., co stanowi podobny wynik jak na poprzedniej aukcji. Jest to już trzeci z kolei wzrost notowań produktów mleczarskich co potwierdza wzrostowy trend cenowy. .

Ostatni wynik ogólnego indeksu cenowego przełożył się na wzrost notowań w większości dostępnych kategorii produktów mleczarskich. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku ( + 6,6 proc.). Natomiast największy spadek notowań wystąpił w przypadku sera Cheddar (- 4,8 proc.).

Wzrost wolumenu sprzedaży produktów mleczarskich

Na ostatniej sesji GDT sprzedano 38 350 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o niemal 1 tys. ton wyższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco: